Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Напечіть домашніх пляцків». Звільнений із полону захисник розчулив дзвінком до бабусі

Надія Карбунар
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Особливість сьогоднішнього обміну в тому, що практично усі звільнені бранці утримувалися в полоні з 2022 року
фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Військовий повідомив рідним, що скоро буде вдома, і розплакався

Звільнений із полону український захисник у перші хвилини перебування на рідній землі зателефонував бабусі та дідусю. Він повідомив, що скоро буде вдома, і розплакався. Як інформує «Главком», відповідне відео оприлюднив журналіст Дмитро Карпенко.

«Бабцю, напечіть мені, будь ласка, домашніх пляцків і печива. Дуже хочу пампушків ваших», – сказав захисник.

Військовий також попросив повідомити інших рідних, що його обміняли.

Нагадаємо, сьогодні відбулася чергова радісна подія для всієї країни – з російського полону вдалося визволити велику групу українців. Додому повернулися військові, які боронили Україну на найгарячіших ділянках фронту, а також цивільні особи, яких незаконно утримував агресор. 

Особливість цього обміну – більшість звільнених утримувалися у неволі від 2022 року. Це воїни Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Збройних сил, територіальної оборони, десантно-штурмових, мотопіхотних і механізованих військ. Повернуто 28 офіцерів, які утримувалися у полоні від 2022 року. Найстаршому звільненому військовому – 63 роки, наймолодшому – 21 рік.

Також Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими встановив факт перебування в полоні ще 12 українців, доля яких була невідомою.

Читайте також:

Теги: обмін полоненими військові відео

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Війна зістарила українців на 10-15 років: як з цим боротися? Розмова з науковицею Інституту геронтології
Війна зістарила українців на 10-15 років: як з цим боротися? Розмова з науковицею Інституту геронтології
14 березня, 14:00
Аліна Михайлова поділилася, як їй вдалося скинути вагу
«Звернулася до психіатра». Депутатка Аліна Михайлова розповіла, як набрала 15 кг через антидепресанти
19 березня, 12:37
У Колумбії розбився військовий літак із понад сотнею солдатів на борту (відео)
У Колумбії розбився військовий літак із понад сотнею солдатів на борту (відео)
23 березня, 20:46
Сестра зауважила, що у полоні Максим набрав вагу та має гарний вигляд
Українці врятували поранену руку полоненому окупанту
28 березня, 18:15
Пасажири потяга чекають на закінчення повітряної тривоги
«Пролетів нас, слава Богу»: пасажири поїзда перечікували атаку «шахедів» між вагонами (відео)
2 квiтня, 10:51
Військовий омбудсман Ольга Решетилова
На що найчастіше скаржаться військові. Військовий омбудсман розповіла
6 квiтня, 10:59
Ізраїль погодився на перемир’я під тиском союзницьких домовленостей
Ізраїль підтримав перемир'я, але очікував більшого – CNN
8 квiтня, 03:49
За свідченнями очевидців, змія великого розміру пересувалася безпосередньо поруч із тротуаром
У Броварах біля пішохідної зони помічено величезну кобру: відео з місця події
9 квiтня, 12:09
Координаційному штабу вдалося знайти в полоні 12 українців
У полоні РФ знайдено українців, доля яких була невідомою
Сьогодні, 16:48

Події в Україні

«Напечіть домашніх пляцків». Звільнений із полону захисник розчулив дзвінком до бабусі
«Напечіть домашніх пляцків». Звільнений із полону захисник розчулив дзвінком до бабусі
У розтрощеній атакою квартирі в Cумах вціліла паска: фото, що вражає
У розтрощеній атакою квартирі в Cумах вціліла паска: фото, що вражає
У полоні РФ знайдено українців, доля яких була невідомою
У полоні РФ знайдено українців, доля яких була невідомою
Великоднє перемир’я розпочалося. Генштаб озвучив умови
Великоднє перемир’я розпочалося. Генштаб озвучив умови
Омбудсман пояснив, чим особливий сьогоднішній обмін полоненими
Омбудсман пояснив, чим особливий сьогоднішній обмін полоненими
На Сумщині 17-річний хлопець підірвався на міні
На Сумщині 17-річний хлопець підірвався на міні

Новини

Великдень 2026: традиції, заборони, прикмети та звичаї святкування
Сьогодні, 16:15
«Укрзалізниця» запускає тестовий рейс до аеропорту Кишинева
Сьогодні, 12:10
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 11 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
«Полісся» відкрило тур Прем'єр-ліги розгромом «Полтави»
Вчора, 15:17
Місячна місія повертається додому: крізь тишу, несправності та «голоси» космосу
Вчора, 09:26
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 10 квітня 2026
Вчора, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua