«Напечіть домашніх пляцків». Звільнений із полону захисник розчулив дзвінком до бабусі

Особливість сьогоднішнього обміну в тому, що практично усі звільнені бранці утримувалися в полоні з 2022 року

Військовий повідомив рідним, що скоро буде вдома, і розплакався

Звільнений із полону український захисник у перші хвилини перебування на рідній землі зателефонував бабусі та дідусю. Він повідомив, що скоро буде вдома, і розплакався. Як інформує «Главком», відповідне відео оприлюднив журналіст Дмитро Карпенко.

«Бабцю, напечіть мені, будь ласка, домашніх пляцків і печива. Дуже хочу пампушків ваших», – сказав захисник.

Військовий також попросив повідомити інших рідних, що його обміняли.

Нагадаємо, сьогодні відбулася чергова радісна подія для всієї країни – з російського полону вдалося визволити велику групу українців. Додому повернулися військові, які боронили Україну на найгарячіших ділянках фронту, а також цивільні особи, яких незаконно утримував агресор.

Особливість цього обміну – більшість звільнених утримувалися у неволі від 2022 року. Це воїни Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Збройних сил, територіальної оборони, десантно-штурмових, мотопіхотних і механізованих військ. Повернуто 28 офіцерів, які утримувалися у полоні від 2022 року. Найстаршому звільненому військовому – 63 роки, наймолодшому – 21 рік.

Також Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими встановив факт перебування в полоні ще 12 українців, доля яких була невідомою.