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Уперше в історії України. Уряд ухвалив стратегію боротьби з ігровою залежністю

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Уперше в історії України. Уряд ухвалив стратегію боротьби з ігровою залежністю
Реалізація стратегії розрахована до 2035 року
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Реалізація стратегії передбачає масштабні інформаційні кампанії та уроки в школах про ризики азартних ігор

Кабмін ухвалив першу в історії України стратегію боротьби з ігровою залежністю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство цифрової трансформації.

«Нова стратегія пропонує значно масштабніший підхід. Вона вперше об’єднує зусилля різних сфер – від охорони здоров’я та освіти до соціального захисту й правоохоронної системи. Її реалізація розрахована до 2035 року та передбачає постійну взаємодію десятків державних інституцій», – йдеться у повідомленні.

Реалізація стратегії передбачає:

  • масштабні інформаційні кампанії та уроки в школах про ризики азартних ігор;
  • скринінги на ризики розвитку залежності та інші інструменти раннього виявлення;
  • більше можливостей отримати лікування, психологічну допомогу та реабілітацію;
  • окремі програми для військових і ветеранів;
  • системне блокування нелегальних сайтів і реклами, а також боротьбу зі злочинністю у сфері грального бізнесу.

Нагадаємо, у травні Міністерство цифрової трансформації України розробило та представило масштабну державну стратегію боротьби з ігровою залежністю. Вперше на офіційному рівні лудоманію визнано фактором, що загрожує не лише добробуту окремих громадян, а й національній безпеці країни.

Як відомо, Кабмін ухвалив постанову, необхідну для запуску Державної системи онлайн-моніторингу. Вперше  держава бачитиме, як працює легальний гральний бізнес, у режимі реального часу. Перший етап системи фіксуватиме ставки і виплати, повернення коштів та поповнення балансу гравця. Саме це дозволить державі бачити операційну діяльність грального бізнесу та відповідно розуміти, скільки податків має бути сплачено.

Згодом у червні 2026 року Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка обмежить доступ військових до азартних ігор.

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Теги: онлайн-казино азартні ігри Міністерство цифрової трансформації України

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