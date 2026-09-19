Петер Мадяр проігнорував Карпатський форум. Стефанчук пояснив, що відбувається між Україною та Угорщиною

«Нам зараз потрібен час для того, щоб налагодити відносини з Угорщиною. Це все не робиться одразу», – сказав голова Верховної Ради

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр не приїхав на перший саміт «Карпатської ініціативи» в Україні, хоча отримував запрошення від Києва. Як інформує «Главком» із посиланням на Новини.Live, відсутність угорського прем’єра прокоментував голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Так, Угорщину на C8 представив лише заступник посла в Україні. Руслан Стефанчук конкретної причини відсутності прем'єр-міністра Петра Мадяра не назвав, однак висловив свої міркування про відносини Києва та Будапешта.

За словами Стефанчука, після зміни влади в Угорщині обом країнам потрібен час, щоб вибудувати новий формат взаємодії. Тому українська та угорська команди вже працюють над цим.

«Нам зараз потрібен час для того, щоб налагодити відносини з Угорщиною. Це все не робиться одразу, але ми працюємо, наші команди працюють», – заявив Стефанчук.

Голова Верховної Ради також відповів на інформацію про те, що спікерка угорського парламенту нібито відмовилася зустрічатися з ним у Будапешті. Стефанчук наполягає, що офіційного візиту не планували, оскільки через Угорщину він лише прямував на засідання спікерів країн «Групи семи».

«Я був у Будапешті три години – між тим, як я приїхав і як полетів літаком. Так само було і на зворотному шляху», – пояснив Стефанчук.

За його словами, повноцінний офіційний візит до Угорщини лише готується, а українська сторона має відповідне запрошення від спікерки угорського парламенту.

«Ніякої зради немає, тому що не можна скасувати те, чого не планувалося», – зазначив голова Верховної Ради.

Стефанчук також запропонував провести частину майбутнього діалогу безпосередньо в Берегові на Закарпатті. Він готовий разом з угорськими представниками приїхати до міста та поговорити з угорською меншиною про її потреби.

«Я готовий разом зі спікеркою поїхати в Берегове і конкретно запитати людей, що їм потрібно і чи утискають їхні права тут, в Україні», – додав Стефанчук.

«Карпатська вісімка» (C8) – новий формат регіональної співпраці, створений за ініціативою України. До нього увійшли Україна, Польща, Словаччина, Чехія, Угорщина, Румунія, Австрія та Сербія.

Мета формату – посилити співпрацю держав Карпатського регіону у питаннях безпеки, економіки, енергетики, транспорту, логістики, інфраструктури та розвитку прикордонних регіонів.

Перший саміт C8 проходить 18–20 вересня 2026 року в Буковелі на Івано-Франківщині.

Нагадаємо, на Карпатському форумі Україна домовились із партнерами про 50 проєктів на €1 млрд.

Також повідомлялося, що Карпатський макрорегіон може перетворитися з транзитної території на одного з постачальників енергії для Європейського Союзу. Йдеться про розвиток відновлюваної енергетики, накопичення електроенергії та нових інтерконекторів.