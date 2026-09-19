Україна повернула з окупації ще 15 громадян, найстаршій жінці 96 років

Багатьом урятованим наразі доводиться бути без українських паспортів – через окупацію вони були втрачені або протерміновані

На підконтрольну територію України вдалося повернути ще 15 громадян, які перебували на тимчасово окупованих територіях. Вік урятованих становить від 49 до 96 років. Як інформує «Главком», про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Так, із села Залізний Порт на Херсонщині вдалося вивезти 96-річну жінку, її доньку та зятя, який пересувається з апаратом Ілізарова. На підконтрольній території їх зустрів онук.

«Жінка потребувала постійної допомоги, а її зять пересувався з апаратом Ілізарова. Самостійно пройти цей шлях вони не могли. Тепер ця довга й важка дорога позаду. Родина – у безпеці, а він нарешті поруч зі своїми рідними та може про них піклуватися», – написав омбудсмен.

Ще один урятований – 74-річний чоловік із Каховки. Він роками залишався в окупації, очікуючи на повернення сина з російського полону. Коли сина звільнили у 2025 році, чоловік наважився виїхати. Проте через перенесений важкий інсульт його стан здоров’я різко погіршився.

Наразі він перебуває під наглядом лікарів, йому допомагають стабілізувати стан і відновити документи.

За словами Лубінця, багатьом урятованим наразі доводиться бути без українських паспортів – через окупацію вони були втрачені або протерміновані.

У процесі повернення громадян державі допомагали компанія «МХП», Міжнародний комітет Червоного Хреста, благодійний фонд «Карітас України», а також медики й соціальні працівники.

«У кожного, хто повертається, своя причина чекати на цей день. Хтось нарешті зможе обійняти рідних після років окупації. Хтось – потрапити до лікарів. А хтось – просто опинитися в безпеці. І для кожного це означає одне: більше не жити в страху», – написав Лубінець.

Раніше у межах ініціативи Bring Kids Back UA та Української мережі за права дитини за підтримки Загону спеціальної розвідки ВМС «Янголи» з тимчасово окупованих територій вдалося повернути двох дітей та дівчину-сироту.

Нагадаємо, за час роботи ініціативи Bring Kids Back UA з окупації вже повернули понад 2,3 тис. дітей, тоді як ще близько 1,6 млн лишаються під контролем Росії