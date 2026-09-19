Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна повернула з окупації ще 15 громадян, найстаршій жінці 96 років

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Україна повернула з окупації ще 15 громадян, найстаршій жінці 96 років
Більшість із тих, кого вдалося повернути, мають проблеми зі здоров'ям
фото: Дмитро Лубінець

Багатьом урятованим наразі доводиться бути без українських паспортів – через окупацію вони були втрачені або протерміновані

На підконтрольну територію України вдалося повернути ще 15 громадян, які перебували на тимчасово окупованих територіях. Вік урятованих становить від 49 до 96 років. Як інформує «Главком», про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Так, із села Залізний Порт на Херсонщині вдалося вивезти 96-річну жінку, її доньку та зятя, який пересувається з апаратом Ілізарова. На підконтрольній території їх зустрів онук.

«Жінка потребувала постійної допомоги, а її зять пересувався з апаратом Ілізарова. Самостійно пройти цей шлях вони не могли. Тепер ця довга й важка дорога позаду. Родина – у безпеці, а він нарешті поруч зі своїми рідними та може про них піклуватися», – написав омбудсмен.

Ще один урятований – 74-річний чоловік із Каховки. Він роками залишався в окупації, очікуючи на повернення сина з російського полону. Коли сина звільнили у 2025 році, чоловік наважився виїхати. Проте через перенесений важкий інсульт його стан здоров’я різко погіршився.

Наразі він перебуває під наглядом лікарів, йому допомагають стабілізувати стан і відновити документи.

За словами Лубінця, багатьом урятованим наразі доводиться бути без українських паспортів – через окупацію вони були втрачені або протерміновані.

У процесі повернення громадян державі допомагали компанія «МХП», Міжнародний комітет Червоного Хреста, благодійний фонд «Карітас України», а також медики й соціальні працівники.

«У кожного, хто повертається, своя причина чекати на цей день. Хтось нарешті зможе обійняти рідних після років окупації. Хтось – потрапити до лікарів. А хтось – просто опинитися в безпеці. І для кожного це означає одне: більше не жити в страху», – написав Лубінець.

Раніше у межах ініціативи Bring Kids Back UA та Української мережі за права дитини за підтримки Загону спеціальної розвідки ВМС «Янголи» з тимчасово окупованих територій вдалося повернути двох дітей та дівчину-сироту. 

Нагадаємо, за час роботи ініціативи Bring Kids Back UA з окупації вже повернули понад 2,3 тис. дітей, тоді як ще близько 1,6 млн лишаються під контролем Росії

Читайте також:

Теги: документи окупація Дмитро Лубінець

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Борис Єльцин, Білл Клінтон, Леонід Кучма та Джон Мейджор у день підписання Будапештського меморандуму
Україна могла зберегти ядерну зброю? Екснардеп пояснив, що пішло не так
23 серпня, 13:40
Українці можуть виявити розбіжність у написанні персональних даних у паспорті та застосунку «Дія»
У паспорті одне ім’я, а в «Дії» інше: що робити з розбіжністю в даних
24 серпня, 21:00
Представники українських та фінських компаній підписали документи про розробку й виготовлення у Фінляндії дронів для потреб України
Україна та Фінляндія підписали три меморандуми про оборонну співпрацю
23 серпня, 19:52
Законодавство не встановлює обмеження щодо кількості змін власного імені, прізвища та по батькові
Українка відмовилася від «по батькові» і стала Катеринівною: як це записали в паспорті
30 серпня, 15:15
Після другого провалу голосування в Раді, уряд повторно затвердив доопрацьовані документи
Кабмін повторно схвалив ПДВ на посилки: що зміниться
7 вересня, 23:20
Раніше Латвія заявляла про запровадження 300% мит на зернові перевезення з Росії та Білорусі
Латвія вирішила перевіряти російське зерно на походження з України
8 вересня, 12:33
Віктор Жданов: «Просто боляче дивитися на те, що там відбувається»
Народний артист пригадав, як виїжджав з окупованого Донецька
15 вересня, 10:18
Росія направила Японії ноту протесту через розміщення американських ракетних комплексів Typhon
Кому належать Південні Курили? Кремль поставив ультиматум Японії
Вчора, 15:43
Під час призначення покарання суд урахував щире каяття, а також наявність стійкого розладу здоров’я підсудного
Чоловік тричі відмовився від повісток та уник мобілізації: що вирішив суд
12 вересня, 20:15

Події в Україні

Сили оборони провели на Півдні операцію «Чорний птах»
Сили оборони провели на Півдні операцію «Чорний птах»
Росія атакувала Дніпро, горить торговий центр
Росія атакувала Дніпро, горить торговий центр
Україна повернула з окупації ще 15 громадян, найстаршій жінці 96 років
Україна повернула з окупації ще 15 громадян, найстаршій жінці 96 років
Четверо бійців «Шквалу» змусили здатися близько 30 окупантів. Серед полонених був двійник Пригожина
Четверо бійців «Шквалу» змусили здатися близько 30 окупантів. Серед полонених був двійник Пригожина
Петер Мадяр проігнорував Карпатський форум. Стефанчук пояснив, що відбувається між Україною та Угорщиною
Петер Мадяр проігнорував Карпатський форум. Стефанчук пояснив, що відбувається між Україною та Угорщиною
На Карпатському форумі Україна домовились із партнерами про 50 проєктів на €1 млрд
На Карпатському форумі Україна домовились із партнерами про 50 проєктів на €1 млрд

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
369K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 вересня: ситуація на фронті
173K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 вересня 2026
148K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
128K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
72K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори

Новини

В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
Вчора, 18:07
В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
17 вересня, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
16 вересня, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua