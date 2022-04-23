Народна артистка звернулась до земляків на окупованих територіях

Олена Хохлаткіна нагадала, що Херсон – це Україна і завжди нею був

Народна артистка України, провідна актриса Національного театру імені Івана Франка у столиці Олена Хохлаткіна звернулася до своїх земляків на окупованій Херсонщині. Вона попросила їх бути сильними, вірити у перемогу та підтримувати один одного.

«Я знаю ,як зараз вам страшно,бо сама пережила початок війни і окупацію в 2014 році! Я хочу вас попросити бути сильними! Ви вже довели всьому світу,що ви – герої! Я захоплююсь вами, переглядаючи відео мітингів з українськими прапорами, гаслами, Гімном під дулами автоматів солдат ворожої армії! Пишаюсь вами! Я прошу вас вірити! Я маю право просити вас про це. Я двічі втратила дім,спочатку свій,а тепер і дім мами,через війну і окупацію. Вірте в Перемогу! Зло існує лише для того, щоб ми розуміли, що таке добро і справедливість! Підтримуйте одне-одного!», – написала артистка.

Хохлаткіна нагадала, що Херсон – це Україна і завжди нею був, а також попросила Збройні сили України не залишати людей в окупації.

«Не залишайте моїх друзів, однокласників, учителів, сусідів, родичів! Не залишайте моє озеро Біле,мою «музикалку»! Не залишайте могили мого тата, діда. Я молюсь за вас, земляки!», – звернулася до ЗСУ Хохлаткіна.

Нагадаємо, 8 років тому актрисі Олені Хохлаткіній довелося кидати рідний дім і рідний театр у захопленому росіянами Донецьку, тепер ця орда дісталась до Херсоншини, де народилася артистка.

Нагадаємо, на тимчасово захопленій території Херсонської області самопроголошеною окупаційною владою на 1 травня сплановано проведення так званого референдуму. Окупанти навіть друкують бюлетені.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на те, як окупанти проводять «референдуми» на півдні України. Назвав це жалюгідним вчинком.

Читайте також: