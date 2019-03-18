«Народного мера» Чалого стерли з пам'яті. У Криму до роковин окупації розвісили банери зі сфальшованим фото



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«Ми зафарбуємо всіх....», - підписали фото у Facebook

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У Криму перед приїздом Путіна, що збирається відзначити роковини окупації півострова, розвісили банери із фото п’ятирічної давнини, на якому зафарбували «народного мера» Олексія Чалого. На це звернули увагу користувачі соцмереж.

«А всі пам'ятають скільки на цьому фото у березні 2014 року було чоловіків?», - звернувся до аудиторії користувач Сергій Запорожський.

А потім додає, що «народного мера» Севастополя Чалого вже давно політично злили «і ось уже самі колаборанти подільника ще і зафарбували...».

«Ми зафарбуємо всіх....», - підписали фото 2019 року у Facebook.

Нагадаємо, рівно 5 років тому, 18 березня 2014 року, у Севастополі «народний мер», обраний на мітингу, Олексій Чалий підписав так званий Договір про прийняття Криму до РФ. У грудні 2015 Чалий подав у відставку, нібито, через невиконання програми розвитку Севастополя, а насправді через постійні конфлікти за землю з «надійними кадрами Путіна». Тепер Чалий критикує російську дійсність у Криму, як і інші сепаратисти та колаборанти, які вітали окупацію 5 років тому.