Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни окупували ще один населений пункт на Донеччині – DeepState

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни окупували ще один населений пункт на Донеччині – DeepState
Триває 1029-й день повномасштабної війни
фото з відкритих джерел

РФ продовжує штурми Донеччини

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій. Згідно із нею, ворог окупував Сонцівку на Донеччині.

Крім того, окупанти просунулись біля Новотроїцького, Берестків, Зеленівки, Нового Комара, Сторожевого, в Кураховому, Пушкіному, Даченському та Відродженні.

Нагадаємо, триває 1029-й день повномасштабної війни.

На Покровському та Курахівському напрямках фронту нині найскладніша ситуація. Також російські окупанти значно посилили тиск на Краматорському, Торецькому та Времівському напрямках.

Загалом від початку минулої доби відбулося 183 бойові зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Читайте також:

Теги: війна ЗСУ окупанти Донеччина фронт ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Системний тиск росіян спрямований на знищення української ідентичності ускладнює процес реінтеграції дітей
Секретаріат омбудсмана розказав про наслідки перебування українських дітей в російському полоні
14 грудня, 07:48
Валерій Герасимов обговорив із головою Об'єднаного комітету начальників штабів США війну в Україні
Очільник Генштабу РФ неочікувано зідзвонився з топгенералом США Брауном: говорили про «Орєшнік»
5 грудня, 05:33
Фото ілюстративне
Аналітики ISW оцінили ризики ескалації через використання Росією ракети «Орєшнік»
30 листопада, 06:45
У 2025 році витрати на статтю «Національна оборона» у бюджеті РФ складають рекордні 13,5 трлн рублів
Держдума РФ затвердила федеральний бюджет з рекордними витратами на армію
21 листопада, 14:01
На ЗАЕС може статися блекаут через російський обстріл
Запорізька АЕС вдруге за тиждень на межі блекауту
21 листопада, 08:26
Головні події ночі 21 листопада
Росіяни запустили по Україні крилаті ракети, українська гра Stalker 2 б'є рекорди з продажів: головне за ніч
21 листопада, 07:00
Джо Байден та Дональд Трамп
Політичний пас: що Байден готує для Трампа?
20 листопада, 12:55
Дмитро Пєсков зробив заяву про нову ядерну доктрину РФ
Оновлена ядерна доктрина Росії. Пєсков пригрозив Україні
19 листопада, 11:23
Посол України в Нігерії: «Ми закликаємо наших міжнародних партнерів встати з нами та допомогти Україні зупинити просування зла»
1000 днів війни. У Нігерії відбувся показ фільму про вторгнення РФ до України
19 листопада, 08:30

Події в Україні

Окупанти намагаються прорватись на Харківщину в формі ЗСУ
Окупанти намагаються прорватись на Харківщину в формі ЗСУ
Росіяни окупували ще один населений пункт на Донеччині – DeepState
Росіяни окупували ще один населений пункт на Донеччині – DeepState
Карта бойових дій в Україні станом на 18 грудня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 18 грудня 2024 року
Сирський: окупанти значно посилили тиск на трьох напрямках
Сирський: окупанти значно посилили тиск на трьох напрямках
Херсон просить Зеленського створити «захисний купол» від російських атак
Херсон просить Зеленського створити «захисний купол» від російських атак
Допит нардепа Бойка в СБУ та ліквідація російського генерала. Головне за 17 грудня
Допит нардепа Бойка в СБУ та ліквідація російського генерала. Головне за 17 грудня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
125K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 грудня: ситуація на фронті
97K
Стало відомо, скільки золота залишив після себе Асад у сховищах Сирії
45K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 грудня 2024
29K
Американський професор розповів, як в Україні може закінчитися війна
19K
Повітряна тривога в Україні через загрозу дронів тривала майже пів доби
18K
Євроінтеграція для України нагадує автобус із пасажирами, який на повній швидкості мчить у цегляну стіну

Новини

18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:16
Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
Вчора, 09:46
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
16 грудня, 06:00
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 грудня, 00:05
Хмарно з проясненнями, сніг: прогноз погоди на 15 грудня
15 грудня, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua