Росіяни окупували ще один населений пункт на Донеччині – DeepState

РФ продовжує штурми Донеччини

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій. Згідно із нею, ворог окупував Сонцівку на Донеччині.

Крім того, окупанти просунулись біля Новотроїцького, Берестків, Зеленівки, Нового Комара, Сторожевого, в Кураховому, Пушкіному, Даченському та Відродженні.

Нагадаємо, триває 1029-й день повномасштабної війни.

На Покровському та Курахівському напрямках фронту нині найскладніша ситуація. Також російські окупанти значно посилили тиск на Краматорському, Торецькому та Времівському напрямках.

Загалом від початку минулої доби відбулося 183 бойові зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.