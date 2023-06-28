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Нацкомісія рекомендує перейменувати Червоноград та деякі села на Львівщині: перелік

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Нацкомісія рекомендує перейменувати Червоноград та деякі села на Львівщині: перелік
Із початку 90-х на Червоноградщині дискутують на тему перейменування міста
фото з відкритих джерел

Місцеві мешканці відреагували доволі неоднозначно: у мережі спалахнули неабиякі суперечки

Національна комісія зі стандартів державної мови рекомендує розглянути перейменування міста Червоноград, селища міського типу Красне та ще 22 селищ у Львівській області. Зазначено, що назви цих населених пунктів не відповідають нормам української мови або стосуються російської імперської політики. Про це йдеться в додатку до рішення Національної комісії зі стандартів державної мови.

Як вказано у додатку до рішення Національної комісії зі стандартів державної мови за 22 червня, 14 сіл на Львівщині пропонують перейменувати через невідповідність правописним, словотвірним та словозмінним нормам української мови, зокрема:

  • Кізʼя на Кіззя (Бродівська громада);
  • Чішки на Чишки (Буська громада);
  • Іорданівка на Йорданівка (Шегинівська громада);
  • Орихівчик на Оріхівчик (Підкамінська громада);
  • Листв’яний на Листяне/Листвяне/ або обґрунтувати доцільність збереження чинної назви (Миколаївська громада);
  • Красічин на Красичин (Камʼянка-Бузька громада);
  • Гончари на Гончарі (Давидівська громада);
  • Горішній на Горішнє/ або обґрунтувати доцільність збереження чинної назви (Давидівська громада);
  • Бистрий на Бистре/ або обґрунтувати доцільність збереження чинної назви (Трускавецька громада);
  • Курний на Курне/ або обґрунтувати доцільність збереження чинної назви (Перемишлянська громада);
  • Малий на Мале/ або обґрунтувати доцільність збереження чинної назви (Рава-Руська громада);
  • Смоляний на Смоляне/ або обґрунтувати доцільність збереження чинної назви (Моршинська громада);
  • Пісоцький на Пісоцьке/ або обґрунтувати доцільність збереження чинної назви (Яворівська громада);
  • Підгородне на Підгороднє (Золочівська громада).

Назви сіл та міст, які стосуються російської імперської політики:

  • Червоне – запропонувати нову назву (Золочівська громада);
  • Переможне – запропонувати нову назву (Комарнівська громада);
  • місто Червоноград – запропонувати нову назву.

Назви сіл та міст, які можуть стосуватися російської імперської політики:

  • Красне – обґрунтувати доцільність наявної або запропонувати нову назву (Козівська громада);
  • смт Красне – обґрунтувати доцільність наявної або запропонувати нову назву (Красненська громада);
  • Заводське – обґрунтувати доцільність наявної або запропонувати нову назву (Буська громада);
  • Трудове – обґрунтувати доцільність наявної або запропонувати нову назву (Миколаївська громада);
  • Трудолюбівка – обґрунтувати доцільність наявної або запропонувати нову назву (Сокальська громада);
  • Красносільці – обґрунтувати доцільність наявної або запропонувати нову назву (Поморянська громада);
  • Красниця – обґрунтувати доцільність наявної або запропонувати нову назву (Бісковицька громада).

Зазначимо, список розробила робоча група, до складу якої увійшли філологи та історики закладів вищої освіти з усіх регіонів України.

Місцева влада має пів року, щоб довести доцільність чинних назв або запропонувати нові. Якщо пропозицій від міської ради не буде, парламент змінить назву села чи згідно з рекомендацією комісії. Національна комісія зі стандартів державної мови має великий вплив на зміну топонімів, діяльність її спрямовується та координується Кабміном.

Зауважимо, із початку 90-х на Червоноградщині дискутують на тему перейменування міста. До 1951-го Червоноград був Кристинополем. Засновник міста – краківський воєвода, багатій Фелікс-Казимир Потоцький у 1692 році назвав місто на честь дружини – Кристини, з Любомирських. Проте деякі українці називали місто – Христинопіль.

На хвилі шахтарських страйків на початку 1990 були наміри перейменувати місто. Більшість тоді проголосували за Христинопіль, за українською транскрипцією, хоча за давньою – Кристинополь. Верховна Рада України не змогла ухвалити постанову через суперечки щодо однієї літери. Тоді також були думки обрати нову назву – Жовтоблакитинськ. У 90-х під час опитування думки мешканців щодо перейменування Червонограда розділились і не було одностайності під час голосування депутатів Червоноградської міськради з цього питання.

Місцеві мешканці відреагували доволі неоднозначно. Думки розділилися – деякі за перейменування, інші ж – категорично проти. У мережі спалахнули неабиякі суперечки.

Нацкомісія рекомендує перейменувати Червоноград та деякі села на Львівщині: перелік фото 1
Нацкомісія рекомендує перейменувати Червоноград та деякі села на Львівщині: перелік фото 2

Більшість жителів міста підтримують відновлення історичної назви – Кристинопіль.

Нацкомісія рекомендує перейменувати Червоноград та деякі села на Львівщині: перелік фото 3

Чимало користувачів вважають зміну назви Червоноград нині недоцільним.

Нацкомісія рекомендує перейменувати Червоноград та деякі села на Львівщині: перелік фото 4

Раніше повідомлялося, що Нацкомісія рекомендує перейменувати Запоріжжя. Назва міста нібито може «не відповідати лексичним нормам української мови та стосуватися російської імперської та колоніальної політики». Водночас комісія не пояснила, яким чином назва Запоріжжя може бути пов’язана з імперськими наративами Росії.

Читайте також: Ідея стосовно перейменування Запоріжжя викликала скандал: реакція українців
Теги: Львівщина

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