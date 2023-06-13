На Львівщині суд ув'язнив чоловіка за аферу з невидимими чорнилами

Суд визнав жителя Стрийщини винним у шахрайстві в особливо великих розмірах

Зловмисник взяв у друга $50 тисяч у борг, а розписку підписав чорнилом, що зникає

На Львівщині суд ув’язнив чоловіка на шість років з конфіскацією майна. Все через те, що він ошукав свого друга: взяв у нього $50 тисяч у борг, а розписку підписав чорнилом, що зникає. Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

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Прокурори в суді довели, що засуджений знав, що у друга є заощадження, тож вирішив збагатитись. Для цього він звернувся до свого знайомого з проханням позичити гроші для розвитку підприємства. Потерпілий погодився допомогти, однак попросив розписку. Засуджений прийняв умови.

У призначений день фігурант прийшов на зустріч підписувати розписку із власною ручкою і наперед підготовленим чорнилом, яке окислюється на повітрі та зникає з паперу через певний час.

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Після підписання розписки засуджений забрав гроші з метою ніколи їх не повертати, кажуть у прокуратурі. А коли прийшов час повертати борг, фігурант заявив другу, що ніколи в нього грошей не позичав і нічого вертати не буде. Коли потерпілий вийняв розписку, на ній уже не було підпису.

Правоохоронці провели комплекс слідчих розшукових дій та ініціювали низку експертиз. Так вони встановили й довели у суді, що фігурант підписав розписку і брав «у борг» гроші.

Суд визнав жителя Стрийщини винним у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, керівництво військкомату на Львівщині за хабарі сприяло незаконному переправленню чоловіків через кордон.

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За $3 тис. зловмисники надали підроблені медичні документи та висновок військово-лікарської комісії (ВЛК) ухилянтам. У «пакет послуг» входила видача тимчасового посвідчення військовозобов’язаного з відміткою про тимчасову непридатність до служби, що надавало право вільно перетинати держкордон.

Крім того, за сприянням в.о. голови ВЛК, лікар-уролог місцевої лікарні складав акт дослідження стану здоров’я без огляду та аналізів. До акту лікарка внесла неправдивий висновок щодо наявності у військовозобов’язаного тяжких хронічних захворювань у стадіях загострення.

До слова, Вищий антикорупційний суд заочно заарештував підозрюваного в корупції депутата Київради Владислава Трубіцина, що в травні виїхав за кордон і не повернувся. Суд також стягнув у бюджет 9,88 млн гривень застави, сплаченої за Трубіцина банкіром Яковом Кузнєцовим.