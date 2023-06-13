Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

На Львівщині суд ув'язнив чоловіка за аферу з невидимими чорнилами

Ростислав Вонс
glavcom.ua
На Львівщині суд ув'язнив чоловіка за аферу з невидимими чорнилами
Суд визнав жителя Стрийщини винним у шахрайстві в особливо великих розмірах
фото з відкритих джерел

Зловмисник взяв у друга $50 тисяч у борг, а розписку підписав чорнилом, що зникає

На Львівщині суд ув’язнив чоловіка на шість років з конфіскацією майна. Все через те, що він ошукав свого друга: взяв у нього $50 тисяч у борг, а розписку підписав чорнилом, що зникає. Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

Прокурори в суді довели, що засуджений знав, що у друга є заощадження, тож вирішив збагатитись. Для цього він звернувся до свого знайомого з проханням позичити гроші для розвитку підприємства. Потерпілий погодився допомогти, однак попросив розписку. Засуджений прийняв умови.

У призначений день фігурант прийшов на зустріч підписувати розписку із власною ручкою і наперед підготовленим чорнилом, яке окислюється на повітрі та зникає з паперу через певний час.

Після підписання розписки засуджений забрав гроші з метою ніколи їх не повертати, кажуть у прокуратурі. А коли прийшов час повертати борг, фігурант заявив другу, що ніколи в нього грошей не позичав і нічого вертати не буде. Коли потерпілий вийняв розписку, на ній уже не було підпису.

Правоохоронці провели комплекс слідчих розшукових дій та ініціювали низку експертиз. Так вони встановили й довели у суді, що фігурант підписав розписку і брав «у борг» гроші.

Суд визнав жителя Стрийщини винним у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, керівництво військкомату на Львівщині за хабарі сприяло незаконному переправленню чоловіків через кордон.

За $3 тис. зловмисники надали підроблені медичні документи та висновок військово-лікарської комісії (ВЛК) ухилянтам. У «пакет послуг» входила видача тимчасового посвідчення військовозобов’язаного з відміткою про тимчасову непридатність до служби, що надавало право вільно перетинати держкордон.

Крім того, за сприянням в.о. голови ВЛК, лікар-уролог місцевої лікарні складав акт дослідження стану здоров’я без огляду та аналізів. До акту лікарка внесла неправдивий висновок щодо наявності у військовозобов’язаного тяжких хронічних захворювань у стадіях загострення.

До слова, Вищий антикорупційний суд заочно заарештував підозрюваного в корупції депутата Київради Владислава Трубіцина, що в травні виїхав за кордон і не повернувся. Суд також стягнув у бюджет 9,88 млн гривень застави, сплаченої за Трубіцина банкіром Яковом Кузнєцовим.

 

Теги: суд шахрайство Львівщина злочинець

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На піку Theranos оцінювався $9 млрд
Мільярдерці-шахрайці Елізабет Холмс дали 11 років: з'явилося відео останніх хвилин на волі
31 травня, 13:34
Принц Гаррі звернувся до суду
Принц Гаррі судиться з відомими таблоїдами через нахабних папараці
6 червня, 20:21
Будинок меценатів Терещенків у Києві хочуть перебудувати
Історичній садибі у центрі столиці загрожує незаконна перебудова: обставини справи
16 травня, 19:08
Владислав Козєєв своєї вини не визнав, а на судовому засіданні поводився досить зухвало
Коригувальник ракетних ударів Росії по Львову отримав довічне ув'язнення
17 травня, 11:58
Антикорупційні органи затримали голову Верховного суду Всеволода Князєва на отриманні хабара
САП просить взяти суддю Князєва під варту
17 травня, 15:02
Держава повернула землі на березі Дніпра із незаконної власності Марченко
Держава повернула землі на березі Дніпра із незаконної власності Марченко
19 травня, 11:05
Ігор Коломойський не пояснив причин відмови від дачі свідчень
Справа «Приватбанку». Коломойський відмовився свідчити у суді в Лондоні
26 травня, 10:48
З 2017 року Аліна Михайлова та Дмитро Коцюбайло жили цивільним шлюбом
Шлюб після смерті. Чому дівчина загиблого Героя України Да Вінчі пішла судитися
Вчора, 09:47
У соцмережах поширюється інформація про те, що Михайлова претендує на спадок свого загиблого хлопця Да Вінчі
Суд за спадок? Родичі загиблого Да Вінчі шоковані поведінкою його дівчини
Вчора, 11:46

Кримінал

Один підліток загинув, сім ушкоджено. На Буковині 19-річного водія підозрюють у страшній ДТП
Один підліток загинув, сім ушкоджено. На Буковині 19-річного водія підозрюють у страшній ДТП
На Львівщині суд ув'язнив чоловіка за аферу з невидимими чорнилами
На Львівщині суд ув'язнив чоловіка за аферу з невидимими чорнилами
Окупант стріляв у полоненого за відмову говорити російською. СБУ повідомила про підозру
Окупант стріляв у полоненого за відмову говорити російською. СБУ повідомила про підозру
Вищий антикорупційний суд заочно заарештував Трубіцина, який втік за кордон
Вищий антикорупційний суд заочно заарештував Трубіцина, який втік за кордон
На Львівщині керівництво військкомату за $3 тис. допомагало уникнути мобілізації
На Львівщині керівництво військкомату за $3 тис. допомагало уникнути мобілізації
У Києві перехожий намагався пригостити поліцейських наркотиками
У Києві перехожий намагався пригостити поліцейських наркотиками

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
353K
Квартира розбрату. Дівчина легендарного Да Вінчі претендує на його спадщину
89K
Звільнення Білгородщини. Путін почав публічно клеїти дурня
77K
Стало відомо, скількох країн може торкнутися аварія на ЗАЕС
57K
Постачання техніки «кадировцям»: Китай гнівно відреагував на закиди
39K
Зеленський позбавив президентських стипендій двох боксерів
28K
Спадок Да Вінчі. Про що змушує задуматись цей скандал

Новини

Нічний терор: скільки ракет і «Шахедів» випустила РФ по Україні
Сьогодні, 06:44
Зеленський та Дуда провели розмову, вибухи у Харкові: головне за ніч
Вчора, 07:52
Під Бахмутом окупанти намагалися просунутися і зазнали значних втрат – Генштаб
Вчора, 06:28
Місцями дощі та грози: синоптики дали прогноз погоди на 12 червня
Вчора, 05:17
ЗСУ успішно атакували позиції росіян під Авдіївкою – ISW
Вчора, 04:10
12 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 01:31

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту