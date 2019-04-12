Названо найпунктуальніші авіакомпанії березня



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Серед українських авіакомпаній найпунктуальнішими у березні були ПАТ «Мотор-Січ» (93,4% рейсів виконано вчасно) та ТОВ «Авіаційна компанія «Роза вітрів» (91,2%)

Українські авіакомпанії у березні цього року виконали вчасно 86,2% рейсів

Українські авіакомпанії у березні цього року виконали вчасно 86,2% рейсів, а у іноземних – цей показник становить 87,1%. Про це повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури України, інформує УНН.

Серед українських авіакомпаній найпунктуальнішими у березні були ПАТ «Мотор-Січ» (93,4% рейсів виконано вчасно) та ТОВ «Авіаційна компанія «Роза вітрів» (91,2%).

Вчасно виконали 100% рейсів такі іноземні авіакомпанії, як Air Baltic, Geogian Airways, Alitalia, Czech Airlines, Laudamotion, Azerbaijan Airlines, Wizz Air UK, Bulgaria Air.

Як повідомлялося раніше, авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) заявила, що скасовує низку рейсів на період літньої навігації у зв'язку з затримкою постачання нових Boeing 737 MAX, що авіаперевізник обіцяв не використовувати до завершення розслідування щодо їх експлуатації.

Нагадаємо, компанія Boeing скоротить виробництво літаків 737 Max. «Ми вирішили тимчасово перейти з 52 літаків на місяць на 42, починаючи з середини квітня», – йдеться у повідомленні.

До слова, президент Boeing визнав провину корпорації у двох авіакатастрофах. Він офіційно визнав, що причиною катастрофи літаків Boeing 737 MAX в Індонезії та Ефіопії за останні місяці стала некоректна робота програмного забезпечення.