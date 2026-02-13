Головна Світ Політика
search button user button menu button

Вибори в Угорщині. Головний опонент Орбана заявив, що його заманили в секс-пастку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Вибори в Угорщині. Головний опонент Орбана заявив, що його заманили в секс-пастку
Лідер «Тиси» наголосив, що кампанія з використанням секс-відео має на меті психологічно його зламати
скриншот з відео Петера Мадяра

Петер Мадяр стверджує, що провладна партія «Фідес» намагається дискредитувати його перед виборами

Лідер угорської опозиції Петер Мадяр звинуватив правлячу партію «Фідес» та прем’єр-міністра Віктор Орбан у підготовці проти нього кампанії з дискредитації напередодні виборів. Вона нібито буде побудована на сфальсифікованому відеозаписі з еротичним змістом з колишньою дівчиною політика. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euronews.

Партія Мадяра «Тиса», яка фактично є головним конкурентом «Фідес», лідирує в соціологічних опитуваннях напередодні виборів у країні. Політик заявив, що партія Орбана планує оприлюднити інтимні записи, зроблені за допомогою обладнання для спостереження.

«Я підозрюю, що вони планують оприлюднити запис, зроблений за допомогою обладнання секретних служб і, можливо, підроблений, на якому моя тодішня дівчина і я займаємося інтимними речами», – написав Мадяр.

Політик заявив, що журналісти отримали фотографію спальні з повідомленням «скоро». За його словами, це свідчить про те, що оприлюднення відео є неминучим. Зображення широко поширилося в соціальних мережах, викликавши публічну дискусію. Варто зазначити, що саме відео не було опубліковано.

Опозиційний лідер визнав, що у серпні 2024 року після вечірки відвідав квартиру, зображену на фото, і мав добровільні інтимні стосунки зі своєю колишньою дівчиною.

«Тієї ночі я не усвідомлював, що маю справу з операцією спецслужб, тому дозволив себе спокусити. Але пізніше я зрозумів, що потрапив у класичну дискредитуючу ситуацію в російському стилі. Однак, оскільки я не зробив нічого незаконного, моя совість чиста. Я 45-річний чоловік і маю регулярне сексуальне життя з дорослою партнеркою», – додав він.

Лідер «Тиси» наголосив, що кампанія з використанням секс-відео спрямована також проти його родини та має на меті психологічно його зламати. «Керівники «Фідес» знають, що цього тижня зі мною мої сини, оскільки наступного тижня ми починаємо кампанію на місцях. Вони хотіли зіпсувати цей період і посилити психологічний тиск на мене, тож я припустився помилки. Але в них не вийде», – пояснив Мадяр.

Тим часом представники партії «Фідес» заперечили свою причетність до поширення фотографії. Згідно з угорським законодавством, оприлюднення зображень сексуального характеру без згоди є кримінальним злочином.

Нагадаємо, президент Угорщини Тамаш Шуйок призначив загальні парламентські вибори на неділю, 12 квітня 2026 року. Рішення ухвалене відповідно до положень угорської конституції, яка визначає порядок призначення чергових виборів до парламенту.

У січні повідомлялося, що опозиційна угорська партія «Тиса» зберігає 10-відсоткову перевагу над партією «Фідес» прем’єр-міністра Віктора Орбана напередодні парламентських виборів. Згідно з дослідженням, проведеним у період з 19 по 24 січня, партію «Тиса» готові підтримати 49% виборців. У листопаді цей показник становив 47%. Водночас правляча партія «Фідес» має 39% підтримки, що на один відсотковий пункт більше, ніж у листопаді.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинувачував Україну у нібито спробах вплинути на формування угорського уряду, заявляючи про втручання у внутрішньополітичні процеси країни.

Читайте також:

Теги: Петер Мадяр Віктор Орбан Угорщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перед візитом до Братислави та Будапешта американський дипломат відвідає Мюнхенську конференцію з безпеки
Рубіо вирушить до Словаччини й Угорщини
10 лютого, 07:31
У ЄС сумніваються на поступливість прем’єра Угорщини Віктора Орбана щодо України
ЄС вже придумав, як долатиме вето Орбана на вступ України
10 лютого, 12:49
Американський дипломат 15–16 лютого відвідає Братиславу та Будапешт
Рубіо пояснив, навіщо їде до Угорщини та Словаччини
Сьогодні, 06:22
За словами Зеленського, він упевнений, що Росія після війни докладе максимум зусиль, аби Україна не вступила до ЄС
Вступ України в ЄС у 2027 році? Вимога Зеленського спровокувала «вибух» Орбана
Сьогодні, 07:05
Президент Сполучених Штатів запропонував увійти до його Ради миру низці світових лідерів
Лідер однієї з європейських країн заявив про згоду увійти до Ради миру Трампа
18 сiчня, 16:51
Глава МЗС Андрій Сибіга відреагував на обіцянку Орбана не пускати Україну до ЄС
Сибіга заявив, що Орбан не зможе заблокувати вступ України до ЄС
23 сiчня, 15:29
Партія Мадяра утримує відрив від «Фідесу» Орбана
Партія Орбана втратила шанс на перемогу? Результати останніх соцопитувань
27 сiчня, 11:02
Дипломатичний скандал з Угорщиною, програма «СвітлоДім». Головне за 28 січня 2026 року
Дипломатичний скандал з Угорщиною, програма «СвітлоДім». Головне за 28 січня 2026 року
28 сiчня, 21:28
У своїй промові Орбан поскаржився, що Брюссель буцімто хоче відправити солдатів в Україну під прапором Євросоюзу
Орбан назвав Україну ворогом Угорщини
7 лютого, 19:13

Політика

Зеленський пояснив, чому припинення війни вигідне Трампу
Зеленський пояснив, чому припинення війни вигідне Трампу
Вибори в Угорщині. Головний опонент Орбана заявив, що його заманили в секс-пастку
Вибори в Угорщині. Головний опонент Орбана заявив, що його заманили в секс-пастку
Вступ України в ЄС у 2027 році? Вимога Зеленського спровокувала «вибух» Орбана
Вступ України в ЄС у 2027 році? Вимога Зеленського спровокувала «вибух» Орбана
Рубіо пояснив, навіщо їде до Угорщини та Словаччини
Рубіо пояснив, навіщо їде до Угорщини та Словаччини
Трамп скасував ключову екологічну норму Обами та нарвався на критику
Трамп скасував ключову екологічну норму Обами та нарвався на критику
Удар по Одесі, атака БпЛА на Росію: головне за ніч
Удар по Одесі, атака БпЛА на Росію: головне за ніч

Новини

В Україні місцями дощитиме: прогноз погоди на 13 лютого
Сьогодні, 05:59
Реформа житлової політики: Зеленський підписав закон
Вчора, 21:43
В Україні місцями мокрий сніг: погода на 12 лютого
Вчора, 05:59
Євросоюз розписав план дій, як захищатиметься від навали дронів: яка роль України
11 лютого, 16:08
Кремль відреагував на повідомлення ЗМІ про намір Зеленського оголосити план виборів
11 лютого, 13:22
Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
10 лютого, 16:07

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua