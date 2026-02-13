Вибори в Угорщині. Головний опонент Орбана заявив, що його заманили в секс-пастку

Лідер «Тиси» наголосив, що кампанія з використанням секс-відео має на меті психологічно його зламати

Петер Мадяр стверджує, що провладна партія «Фідес» намагається дискредитувати його перед виборами

Лідер угорської опозиції Петер Мадяр звинуватив правлячу партію «Фідес» та прем’єр-міністра Віктор Орбан у підготовці проти нього кампанії з дискредитації напередодні виборів. Вона нібито буде побудована на сфальсифікованому відеозаписі з еротичним змістом з колишньою дівчиною політика. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euronews.

Партія Мадяра «Тиса», яка фактично є головним конкурентом «Фідес», лідирує в соціологічних опитуваннях напередодні виборів у країні. Політик заявив, що партія Орбана планує оприлюднити інтимні записи, зроблені за допомогою обладнання для спостереження.

«Я підозрюю, що вони планують оприлюднити запис, зроблений за допомогою обладнання секретних служб і, можливо, підроблений, на якому моя тодішня дівчина і я займаємося інтимними речами», – написав Мадяр.

Політик заявив, що журналісти отримали фотографію спальні з повідомленням «скоро». За його словами, це свідчить про те, що оприлюднення відео є неминучим. Зображення широко поширилося в соціальних мережах, викликавши публічну дискусію. Варто зазначити, що саме відео не було опубліковано.

Опозиційний лідер визнав, що у серпні 2024 року після вечірки відвідав квартиру, зображену на фото, і мав добровільні інтимні стосунки зі своєю колишньою дівчиною.

«Тієї ночі я не усвідомлював, що маю справу з операцією спецслужб, тому дозволив себе спокусити. Але пізніше я зрозумів, що потрапив у класичну дискредитуючу ситуацію в російському стилі. Однак, оскільки я не зробив нічого незаконного, моя совість чиста. Я 45-річний чоловік і маю регулярне сексуальне життя з дорослою партнеркою», – додав він.

Лідер «Тиси» наголосив, що кампанія з використанням секс-відео спрямована також проти його родини та має на меті психологічно його зламати. «Керівники «Фідес» знають, що цього тижня зі мною мої сини, оскільки наступного тижня ми починаємо кампанію на місцях. Вони хотіли зіпсувати цей період і посилити психологічний тиск на мене, тож я припустився помилки. Але в них не вийде», – пояснив Мадяр.

Тим часом представники партії «Фідес» заперечили свою причетність до поширення фотографії. Згідно з угорським законодавством, оприлюднення зображень сексуального характеру без згоди є кримінальним злочином.

Нагадаємо, президент Угорщини Тамаш Шуйок призначив загальні парламентські вибори на неділю, 12 квітня 2026 року. Рішення ухвалене відповідно до положень угорської конституції, яка визначає порядок призначення чергових виборів до парламенту.

У січні повідомлялося, що опозиційна угорська партія «Тиса» зберігає 10-відсоткову перевагу над партією «Фідес» прем’єр-міністра Віктора Орбана напередодні парламентських виборів. Згідно з дослідженням, проведеним у період з 19 по 24 січня, партію «Тиса» готові підтримати 49% виборців. У листопаді цей показник становив 47%. Водночас правляча партія «Фідес» має 39% підтримки, що на один відсотковий пункт більше, ніж у листопаді.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинувачував Україну у нібито спробах вплинути на формування угорського уряду, заявляючи про втручання у внутрішньополітичні процеси країни.