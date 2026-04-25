Росія атакувала Україну безпілотникам та ракетами: головне за ніч 25 квітня

Дайджест новин, що сталися у ніч 25 квітня 2026 року

Росія атакувала українські міста ракетами та безпілотниками, переговори США та Ірану зупинилися на невизначеній стадії.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 25 квітня:

Атака на Україну

Дніпро після атаки окупантів фото: соціальні мережі

Найбільше цієї ночі постраждало Дніпро. Ворог атакував у місті обʼєкт промислової інфраструктури та житлові будинки. Четверо поранених внаслідок ворожої атаки на Дніпро. Це жінки 41, 44 і 58 років та 41-річний чоловік. Всі госпіталізовані. Лікарі оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

У Харкові ворожий дрон влучив по багатоповерхівці у Салтівському районі Харкова. Під ранок ворог кілька разів ударив по Київському району. Один з ударів прийшовся поблизу житлового будинку в Київському районі. Одне з влучань сталося у Шевченківському районі міста.

Також постраждала транспортна інфраструктура – зокрема, знищено зупинку громадського транспорту. Пошкоджено газогін.

Шостка, що на Сумщині, всю ніч перебувала під атакою ворога. Спочатку окупанти били безпілотниками, потім запустили ракети. Було повідомлення про вибухи у Ніжині на Чернігівщині, туда летіли швидкісні цілі.

Переговори США та Ірану

фото з відкритих джерел

Дональд Трамп повідомив, що іранська сторона готує певну пропозицію для Сполучених Штатів. У телефонному інтерв’ю для Reuters президент зазначив, що наразі не володіє деталями майбутньої ініціативи, проте підтвердив готовність розглянути її після отримання.

Після цього, стало відомо, що 25 квітня спецпосланець Стів Віткофф та зять президента Джаред Кушнер відвідають Пакистан, щоб продовжити обговорення умов завершення війни з Іраном. Про це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.

Віцепрезидент Джей Ді Венс, який раніше вже брав участь у зустрічах в Ісламабаді, цього разу залишиться в США, проте готовий вилетіти до Пакистану в разі необхідності.

У той же час Іран спростував інформацію про підготовку прямої зустрічі між іранськими та американськими представниками в Пакистані. Речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї заявив, що іранська сторона не планує контактів із делегацією США, а всі зауваження та пропозиції Тегерана будуть передані пакистанським посередникам.

За його словами, перебування міністра закордонних справ Аббаса Арагчі в Ісламабаді присвячене виключно консультаціям із пакистанським керівництвом, яке виступає посередником у врегулюванні конфлікту.

Окупований Луганськ атакували БпЛА

фото: соціальні мережі

У ніч на 25 квітня окупований Луганськ атакували безпілотники.

Повідомляється, що на одному із об'єктів у Луганську є ураження, саме там і сталася пожежа. Місцеві телеграм-канали підтвердили, що є влучання.

Інші важливі новини: