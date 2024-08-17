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ISW оцінив просування ЗСУ в Курській області

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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ISW оцінив просування ЗСУ в Курській області
фото з відкритих джерел

За даними ISW, ЗСУ продовжують діяти на всій заявленій максимальній межі просування у Курській області

Українські військові продовжили просування в Курській області Росії, зокрема на південний схід від Суджі. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті відзначають, що російські так звані військові блогери стверджують, що українські сили просунулися на схід від Мирного і на південь від Спального (обидва на південний схід від Суджі), а геолокаційні знімки, опубліковані 15 серпня, вказують на те, що українські війська нещодавно діяли в межах села Борки (на південний схід від Суджі).

Крім того, за їхніми даними, бойові дії тривають на північ від Суджі біля Руського Поречного, на схід від Суджі біля Агронома та на південний схід від Суджі вздовж лінії Гир'ї-Комишне-Крупець-Спальне.

Водночас Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська відбили українську бронетанкову атаку в напрямку Гордіївки (на південь від Кореневого) та українські атаки на захід від Анастасіївки і на південний схід від Каучука (обидва на північний схід від Кореневого і приблизно за 27 км від кордону).

Російські військові блогери також стверджували, що росіяни атакували українські сили, що діють біля селища Отруби на південний захід від Кореневе та вздовж міжнародного кордону.

«Оприлюднені 15 і 16 серпня геолокаційні кадри свідчать, що українські війська продовжують діяти на всій заявленій максимальній межі просування українських військ у Курській області, зокрема поблизу Суджі», – зазначається у звіті ISW.

Нагадаємо, Сили оборони взяли під контроль село Борки Курської області РФ. 

Як повідомлялося, протягом минулої доби у Курській області Збройні сили Україні просунулись ще на відстань від 1 до 3 км.

До слова, на підконтрольній Україні території Курської області було створено військову комендатуру. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За словами Сирського, ЗСУ взяли під контроль 82 населених пункти і просунулись на 35 км і контролюють понад тисячу квадратних кілометрів території РФ. 

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Теги: військові росіяни Курщина

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