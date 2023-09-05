Сирський повідомив про ухвалу важливих рішень після візиту на передову (відео)

Олександр Сирський: «Нагородив наших військових, подякував за зразкове виконання задач. Всі мужні, всі сильні»

Командувач Сухопутними військами Олександр Сирський відвідав частини десантно-штурмових військ та штурмової піхоти на фронті. Про це він повідомив у Telegram.

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«Відвідав частини десантно-штурмових військ та штурмової піхоти. Обговорив з командирами поточну ситуацію на фронті. Спланували подальші дії, ухвалили важливі рішення», – розповів командувач.

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За словами генерала, українські війська надалі йдуть вперед, знищуючи ворогів та їх техніку, повертаючи під контроль території України. «Також нагородив наших військових, подякував за зразкове виконання задач. Всі мужні, всі сильні», – додав Сирський.

Триває 559-та доба повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби ворог завдав шість ракетних та 76 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.