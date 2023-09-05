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Сирський повідомив про ухвалу важливих рішень після візиту на передову (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Сирський повідомив про ухвалу важливих рішень після візиту на передову (відео)
фото: Олександр Сирський/Телеграм

Олександр Сирський: «Нагородив наших військових, подякував за зразкове виконання задач. Всі мужні, всі сильні»

Командувач Сухопутними військами Олександр Сирський відвідав частини десантно-штурмових військ та штурмової піхоти на фронті. Про це він повідомив у Telegram.

«Відвідав частини десантно-штурмових військ та штурмової піхоти. Обговорив з командирами поточну ситуацію на фронті. Спланували подальші дії, ухвалили важливі рішення», – розповів командувач.

За словами генерала, українські війська надалі йдуть вперед, знищуючи ворогів та їх техніку, повертаючи під контроль території України. «Також нагородив наших військових, подякував за зразкове виконання задач. Всі мужні, всі сильні», – додав Сирський.

Триває 559-та доба повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби ворог завдав шість ракетних та 76 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. 

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Теги: війна населення ЗСУ Александр Сирский ворог

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