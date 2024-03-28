Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Боєприпаси, дрони та техніка. Німеччина передала Україні масштабну допомогу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Боєприпаси, дрони та техніка. Німеччина передала Україні масштабну допомогу
Сили оборони отримають 18 тис. боєприпасів калібру 155 мм
фото з відкритих джерел

Україна отримає боєприпаси для Leopard 2 A6, розвідувальні дрони та машини для розмінування

Німеччина сьогодні, 28 березня, оновила список військової допомоги, яку вже передала Україні. Серед іншого ЗСУ отримають нові дрони, снаряди для танків і артилерії. Про це йдеться на сайті уряду Німеччини.

Українські воїни отримали п’ять гусеничних машин підвищеної прохідності Warthog у ролі ремонтно-евакуаційної машини. Також Німеччина передала дев’ять гусеничних машин підвищеної прохідності Warthog у ролі командної машини.

Що ще отримають ЗСУ:

  • боєприпаси для Leopard 2 A6 ;
  • 18 тис. боєприпасів калібру 155 мм;
  • 14 розвідувальних дронів Vector із запасними частинами;
  • 30 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun;
  • п'ять засобів постановки перешкод проти дронів;
  • 180 польових комплектів Rf 360 – систем виявлення безпілотників;
  • шість машин розмінування Wisent 1;
  • два мостоукладальники Beaver із запасними частинами;
  • один Брем Bergepanzer 2 із запасними частинами;
  • один Брем Dachs;
  • дев’ять мінних тралів;
  • одну систему спостереження Satcom;
  • 330 інфрачервоних камер;
  • три автомобілі для охорони кордону;
  • шість паливозаправників Mercedes-Benz Zetros;
  • 2 тис. гранатометів RGW 90 Matador.

Ще українська армія отримала 24 тис. снарядів калібру 40 мм, 70 гранатометів Gmg, 3 тис. маскувальних сіток, 2 тис. пончо (захист від дощу) та два аварійні електрогенератори.

Уряд Німеччини вже поділився інформацією про те, що Україна отримає в майбутньому. Йдеться про:

  • 20 Бмп Marder;
  • гусеничну машину підвищеної прохідності Warthog у ролі командирської машини;
  • ракети до ЗРК Patriot;
  • 70 інфрачервоних камер.

Нагадаємо, Німеччина найближчими днями мала передати Україні 10 тис. артилерійських боєприпасів з арсеналів Бундесверу.

Раніше повідомлялося, що протягом 2024 року планується, що Німеччина передасть Україні близько 200 тис. снарядів.

Читайте також: Київ скликав надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО
Теги: війна Німеччина військова допомога боєприпаси військова техніка озброєння

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Експорт російської нафти відновлюється, незважаючи на санкції
Газ другий рік занепадає, нафта відновлюється. Поточні санкційні втрати Росії
26 березня, 22:05
Однак, за прогнозами ISW, Росія не створить стратегічний резерв, здатний виконувати ефективні штурмові функції
Кремль намагається зібрати стратегічний резерв для активного наступу – аналіз ISW
22 березня, 06:40
Очільник держави повідомив, що зараз Україна готує перший інавгураційний Глобальний саміт миру
Зеленський: Цього року вийдемо на максимальне українське оборонне виробництво
18 березня, 20:20
Російський голкіпер поскаржився, що йому в Німеччині кричали «Слава Україні!»
Російський голкіпер поскаржився, що йому в Німеччині кричали «Слава Україні!»
17 березня, 16:29
Окупанти вночі атакували Україну «Шахедами»: скільки дронів знищено
Окупанти вночі атакували Україну «Шахедами»: скільки дронів знищено
16 березня, 06:50
За словами експрем'ра Великої Британії, потрібно менше панікувати щодо можливої перемоги Трампа
Борис Джонсон прокоментував ймовірні домовленості Трампа та Путіна
14 березня, 14:00
Ворожа ракета Х-35 не долетіла до України і приземлилася в російському полі
У Росії впала ракета, випущена по Україні (фото)
2 березня, 14:39
За два тижні до загибелі Олег приїхав з-під Бахмуту на змагання у Львові
Повернувся на фронт після втрати ноги і важкої травми. Згадаймо 51-річного Олега Кравця
2 березня, 09:00
Буданов розповів, що щасливим і задоволеним він буде тоді, коли Україна переможе, а військові злочинці будуть покарані
Буданов розповів про свій найскладніший день за два роки повномасштабної війни
28 лютого, 21:18

Економіка

Боєприпаси, дрони та техніка. Німеччина передала Україні масштабну допомогу
Боєприпаси, дрони та техніка. Німеччина передала Україні масштабну допомогу
Торгівля між Туреччиною та Росією застрягла на мертвій точці – Dünya
Торгівля між Туреччиною та Росією застрягла на мертвій точці – Dünya
Литва знайшла варіант, як боляче вдарити про експорту продукції з Росії та Білорусі
Литва знайшла варіант, як боляче вдарити про експорту продукції з Росії та Білорусі
Тривога серед біженців. Україна починає обмін інформацією про рахунки з сотнею країн
Тривога серед біженців. Україна починає обмін інформацією про рахунки з сотнею країн
Росія збільшує імпорт бензину з Білорусі через атаки на НПЗ – Reuters
Росія збільшує імпорт бензину з Білорусі через атаки на НПЗ – Reuters
Російський паспорт стає «чорною міткою» для клієнтів банків у Швейцарії
Російський паспорт стає «чорною міткою» для клієнтів банків у Швейцарії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
150K
Передача Україні F-16. Путін видав свій головний страх
112K
Буде важко. До чого треба готуватися українцям
23K
З'їзд РПЦ благословив Путіна на повне знищення України
6274
У Москві водовоз протаранив найбільший у світі пасажирський літак
6005
Перехід на літній час: коли та куди крутити стрілки, цікаві факти, вплив на здоров'я
5535
Російський посол після демаршу польській владі виїхав з країни

Новини

Атака на українські міста, Німеччина передасть Україні снаряди: головне за ніч
Сьогодні, 06:47
Без опадів, сильний вітер: прогноз погоди на 28 березня
Сьогодні, 04:55
Всесвітній день історика. Які свята відзначаємо 28 березня
Сьогодні, 00:20
«Підпишіть петицію»: МВС попередило про нову схему шахраїв
Вчора, 21:33
«Сталевий фронт» Ахметов передав ЗСУ сім тисяч засобів зв'язку
Вчора, 17:23
Україна вийшла на Євро-2024 з футболу, вибухи в Білгороді: головне за ніч
Вчора, 06:31

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua