Боєприпаси, дрони та техніка. Німеччина передала Україні масштабну допомогу
Україна отримає боєприпаси для Leopard 2 A6, розвідувальні дрони та машини для розмінування
Німеччина сьогодні, 28 березня, оновила список військової допомоги, яку вже передала Україні. Серед іншого ЗСУ отримають нові дрони, снаряди для танків і артилерії. Про це йдеться на сайті уряду Німеччини.
Українські воїни отримали п’ять гусеничних машин підвищеної прохідності Warthog у ролі ремонтно-евакуаційної машини. Також Німеччина передала дев’ять гусеничних машин підвищеної прохідності Warthog у ролі командної машини.
Що ще отримають ЗСУ:
- боєприпаси для Leopard 2 A6 ;
- 18 тис. боєприпасів калібру 155 мм;
- 14 розвідувальних дронів Vector із запасними частинами;
- 30 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun;
- п'ять засобів постановки перешкод проти дронів;
- 180 польових комплектів Rf 360 – систем виявлення безпілотників;
- шість машин розмінування Wisent 1;
- два мостоукладальники Beaver із запасними частинами;
- один Брем Bergepanzer 2 із запасними частинами;
- один Брем Dachs;
- дев’ять мінних тралів;
- одну систему спостереження Satcom;
- 330 інфрачервоних камер;
- три автомобілі для охорони кордону;
- шість паливозаправників Mercedes-Benz Zetros;
- 2 тис. гранатометів RGW 90 Matador.
Ще українська армія отримала 24 тис. снарядів калібру 40 мм, 70 гранатометів Gmg, 3 тис. маскувальних сіток, 2 тис. пончо (захист від дощу) та два аварійні електрогенератори.
Уряд Німеччини вже поділився інформацією про те, що Україна отримає в майбутньому. Йдеться про:
- 20 Бмп Marder;
- гусеничну машину підвищеної прохідності Warthog у ролі командирської машини;
- ракети до ЗРК Patriot;
- 70 інфрачервоних камер.
Нагадаємо, Німеччина найближчими днями мала передати Україні 10 тис. артилерійських боєприпасів з арсеналів Бундесверу.
Раніше повідомлялося, що протягом 2024 року планується, що Німеччина передасть Україні близько 200 тис. снарядів.
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