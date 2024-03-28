Боєприпаси, дрони та техніка. Німеччина передала Україні масштабну допомогу

Україна отримає боєприпаси для Leopard 2 A6, розвідувальні дрони та машини для розмінування

Німеччина сьогодні, 28 березня, оновила список військової допомоги, яку вже передала Україні. Серед іншого ЗСУ отримають нові дрони, снаряди для танків і артилерії. Про це йдеться на сайті уряду Німеччини.

Українські воїни отримали п’ять гусеничних машин підвищеної прохідності Warthog у ролі ремонтно-евакуаційної машини. Також Німеччина передала дев’ять гусеничних машин підвищеної прохідності Warthog у ролі командної машини.

Що ще отримають ЗСУ:

боєприпаси для Leopard 2 A6 ;

18 тис. боєприпасів калібру 155 мм;

14 розвідувальних дронів Vector із запасними частинами;

30 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun;

п'ять засобів постановки перешкод проти дронів;

180 польових комплектів Rf 360 – систем виявлення безпілотників;

шість машин розмінування Wisent 1;

два мостоукладальники Beaver із запасними частинами;

один Брем Bergepanzer 2 із запасними частинами;

один Брем Dachs;

дев’ять мінних тралів;

одну систему спостереження Satcom;

330 інфрачервоних камер;

три автомобілі для охорони кордону;

шість паливозаправників Mercedes-Benz Zetros;

2 тис. гранатометів RGW 90 Matador.

Ще українська армія отримала 24 тис. снарядів калібру 40 мм, 70 гранатометів Gmg, 3 тис. маскувальних сіток, 2 тис. пончо (захист від дощу) та два аварійні електрогенератори.

Уряд Німеччини вже поділився інформацією про те, що Україна отримає в майбутньому. Йдеться про:

20 Бмп Marder;

гусеничну машину підвищеної прохідності Warthog у ролі командирської машини;

ракети до ЗРК Patriot;

70 інфрачервоних камер.

Нагадаємо, Німеччина найближчими днями мала передати Україні 10 тис. артилерійських боєприпасів з арсеналів Бундесверу.

Раніше повідомлялося, що протягом 2024 року планується, що Німеччина передасть Україні близько 200 тис. снарядів.