З 25 червня на Харківщині заборонено в’їзд до трьох населених пунктів: причина

Інформація про зміни в пропускному режимі будуть висвітлені додатково

З 25 червня жителям Липецької громади на Харківщині забороняється проїзд до трьох населених пунктів, через мінну небезпеку та ворожі обстріли. Про це повідомляє адміністрація громади.

«У зв'язку з мінною небезпекою та постійними ворожими обстрілами, які загрожують здоров'ю та життю людей, з 25.06.2024 року призупиняється проїзд до населених пунктів Борщова, Слобожанське та Липці. Інформація про зміни в пропускному режимі будуть висвітлені додатково», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше сили оборони відбили п'ять російських атак у районі Вовчанська на Харківському напрямку, а на Купʼянському напрямку – дев'ять атак. У Холодногірському районі Харкова внаслідок обстрілу зруйновані два приватні будинки. Горіли гараж і господарча споруда. Загинула одна людина, ще восьмеро людей постраждали, зокрема підліток віком 16 років.

До слова, сотні російських загарбників опинилися в оточенні на Вовчанському хімічному заводі через щільні обстріли українськими плануючими бомбами.