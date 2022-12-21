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Зеленський прилетів у США

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський прилетів у США
Глава української держави зустрінеться з Ненсі Пелосі
фото з відкритих джерел

О 21:00 за Києвом Байден зустріне Зеленського в Білому домі

Президент України Володимир Зеленський в середу вранці за Вашингтоном прибув до Сполучених Штатів, де зустрінеться з Джо Байденом і виступить перед Конгресом. Про це повідомив американський телеканал CBS.

Подробиць прибуття глави держави до США немає, та раніше повідомлялось, що він летів американським військовим літаком.

Згідно з попереднім графіком, о 21:00 за Києвом Байден зустріне Зеленського в Білому домі, після чого проведе з ним двосторонню зустріч.

Очікується, що о 23:30 за Києвом президенти України та США проведуть спільну пресконференцію, а пізніше – орієнтовно о 2:30 четверга за київським часом – Зеленський виголосить звернення перед обома палатами Конгресу.

Також глава української держави зустрінеться з Ненсі Пелосі.

Як повідомлялося, на зустрічі у Вашингтоні Байден та Зеленський проведуть поглиблене стратегічне обговорення подальшого ходу бойових дій в Україні, можливостей щодо навчання українських військових, посилення санкцій та заходів експортного контролю щодо Росії та допомогу Києву у сфері економіки та енергетики. 

Тим часом Кремль відреагував на візит українського лідера до США. Сьогодні, 21 грудня, російський диктатор Володимир Путін готує звернення до росіян на колегії міноборони.

Представник Кремля зазначив, що на колегії також заплановано виступ міністра оборони Сергія Шойгу, до якого президент додасть заключні ремарки. 

Очікується, що під час візиту президент виступить із промовою на спільному засіданні обох палат Конгресу та проведе зустріч із американським колегою Джо Байденом.

Видання Politico повідомляє, що під час візиту президента України Володимира Зеленського до США українська делегація проситиме Білий дім про постачання ракет великої дальності та безпілотників. 

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Теги: США війна росія окупанти Володимир Зеленський

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