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Макрон провів телефонну розмову з Путіним: про що говорили

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Макрон провів телефонну розмову з Путіним: про що говорили
фото з відкритих джерел

Обговорили президенти і «зернове питання»

Президент Франції Еммануель Макрон провів сьогодні телефонну розмову із своїм колегою Володимиром Путіним. Про це інформує пресслужба Кремля.

У Кремлі заявили, що за підсумками розмови сторони «висловили взаємну готовність до неполітизованої взаємодії щодо ситуації навколо ЗАЕС за участю МАГАТЕ».

Обговорили президенти і «зернове питання». Зокрема, Путін висловив свою думку щодо того, куди має постачатись українське зерно.

Нагадаємо, раніше прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, Росія готова вести переговори з президентом України Володимиром Зеленським

Також кремль визнав, що Путін боїться їхати на зустріч G20.

До цього стало відомо, що глава української держави Володимир Зеленський може відвідати саміт лідерів G20 на Балі за умови, що туди прилетить російський диктатор Володимир Путін.

Теги: саміт путін зерно прессекретар диктатор МАГАТЕ переговори

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