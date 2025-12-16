Головна Країна Події в Україні
«Нова пошта» закриває останнє відділення у Святогірську

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
«Нова пошта» закриває останнє відділення у Святогірську
Останнє відділення «Нової пошти» у Святогірську припиняє роботу через загрозу безпеці
фото з відкритих джерел

Останнє відділення «Нової пошти» у Святогірську закривають через обстріли та наближення фронту

«Нова пошта» оголосила про закриття свого останнього відділення у Святогірську на Донеччині через щільні обстріли, наближення фронту та ризик атак дронів на автівки. Про це повідомляє компанія.

«Останні місяці ми були єдиним бізнесом, що продовжував там працювати. Наше відділення стало справжнім пунктом незламності, де сотні мешканців міста і околиць могли отримати ліки, продукти, гуманітарну допомогу, підзарядити мобільні телефони, підключитись до інтернету, зв’язатись із рідними», – йдеться в повідомленні.

Компанія наголосила на відвазі своїх співробітників, які продовжували роботу навіть у складних умовах.

«Завдяки нашим колегам лише у листопаді мешканці міста надіслали та отримали 3458 посилок, а це 115 відправлень щодня», – додали у повідомленні.

Пошта зазначила, що вони відтягували момент закриття, але ситуація стала критично небезпечною.

«Через щільні обстріли, наближення фронту та полювання дронів на автівки, ми закриваємо наше останнє відділення у Святогірську», – йдеться у повідомленні.

«Попри вихід компанії зі Святогірська, ми залишаємось на Донеччині. Продовжують працювати 37 відділень Нової пошти, ще два нових плануємо відкрити до кінця року.Нова пошта обов’язково повернеться за першої можливості, як зробила це в жовтні 2022 року, після деокупації міста», – підкреслила «Нова пошта».

Нагадаємо, що у ніч на 7 листопада внаслідок влучань російських дронів було знищене відділення №1 «Нової пошти» у місті Чугуєві. Зазначається, що працівники та клієнти не постраждали, але у відділенні знаходилось 523 посилки, оголошеною вартістю майже 10 млн грн.

Користуючись послугами «Нової пошти», українці відправляють посилки не лише по Україні, але й за кордон. Проте деякі речі відправляти у міжнародних посилках заборонено.

