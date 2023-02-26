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Нові санкції проти вагнерівців і планування українського контрнаступу – головне за ніч

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Нові санкції проти вагнерівців і планування українського контрнаступу – головне за ніч
Фото: ua.news

Санкційний тиск на РФ продовжується, цього разу під роздачу потрапили терористи групи «Вагнера»

Санкції ЄС вдарили по терористах ПВК «Вагнера», українська розвідка спрогнозувала контрнаступ ЗСУ, а Литва й Чехія вчергове продемонстрували потужну підтримку України. «Главком» зібрав головні події ночі проти 26 лютого.

Санкції проти вагнерівців

Європейський Союз 25 лютого запровадив чергові санкції проти пов'язаних із групою «Вагнера» фізичних та юридичних осіб через злочинні дії в Центральноафриканській Республіці, Судані, Малі та Україні.

Під обмеження потрапили 11 фізичних та сім юридичних осіб, зокрема два командири, які брали активну участь в захопленні українського міста Соледар на Донеччині в січні 2023 року.

Усім юрособам-фігурантам санкційного списку списку заморожено активи, а громадянам і компаніям Євросоюзу заборонено з ними співпрацювати. Водночас фізособам забороняється в'їзд в ЄС.

Коли контрнаступ?

Українські захисники можуть бути готові розпочати контрнаступ уже навесні. Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький. Однією зі стратегічних цілей буде спроба «вбити клин у російський фронт на півдні між Кримом і материковою частиною Росії», а мета – звільнити всі окуповані території України, включно з Кримом.

Допомога від союзників

У березні Хорватія має розпочати постачання Україні 14 транспортних гелікоптерів. А в Литві завершився збір коштів на радари протиповітряної оборони, які збираються передати на потреби Збройних сил України. Загалом було зібрано 14 мільйонів євро, що втричі більше, ніж планувалося на початку.

Тривожні прогнози щодо співпраці Китаю та РФ

Директор Центрального розвідувального управління США Білл Бернс підтвердив ймовірність того, що Китай надішле летальну допомогу Росії у війні проти України. Хоча остаточного рішення КНР ще немає, Бернс переконаний, що влада країни зараз оцінює наслідки такого кроку, тому дуже важливо попередити Пекін про можливу реакцію США.

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