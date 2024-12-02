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Розвідка повідомила, скільки ракет КНДР застосувала Росія проти України

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Розвідка повідомила, скільки ракет КНДР застосувала Росія проти України
Росія застосувала проти України близько 60 північнокорейських ракет
фото: KCNA

Північнокорейські ракети становлять дуже серйозну небезпеку для промисловості України та для населення України

Воєнна розвідка України наразі має дані про те, що Росія застосувала проти України біля 60 північнокорейських ракет.  Про це у інтерв’ю Радіо Свобода повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк.

«На сьогодні ми маємо інформацію про те, що Росія застосувала проти України близько 60 північнокорейських ракет. Їх точність, в принципі, не дуже висока. Ми розуміємо, що ті технології, за якими їх виготовляли, вони застарілі. З іншого боку вони все-таки становлять небезпеку, тому що загинути від ракети виробництва 24 року, чи загинути від ракети, яка була виготовлена за старими технологіями, різниці немає», – сказав Черняк.

За його словами, ці ракети становлять дуже серйозну небезпеку для промисловості України, для населення України, абсолютно для всіх.

Відповідаючи на питання щодо артилерійських боєприпасів і щодо того, наскільки РФ залежна від постачань з КНДР, представник ГУР зазначив, що якщо говорити про артилерійські боєприпаси, то мова йде про мільйони. 

«Ми постійно бачимо переміщення вантажів, контейнерів. Не виключаємо, що там можуть бути артилерійські боєприпаси, які Північна Корея виготовляє, які вже містяться в неї на складах. Так, це теж величезна небезпека для України, тому що, окрім того, що Росія має свій військово-промисловий комплекс, вона має свої потужності, вона ще користується тими боєприпасами, які надходять з Північної Кореї», – заявив Черняк.  

Нагадаємо, Північна Корея, ймовірно, відправила Росії свої потужні реактивні системи залпового вогню М1991, які можуть вражати цілі на відстані до 60 км. Також окупанти могли отримати від КНДР самохідні гаубиці М1989. Загалом близько 100 артилерійських систем.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея за жовтень та листопад передала Росії 100 балістичних ракет малої дальності типу Kn-23/24, а також понад 5 мільйонів снарядів. 

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Теги: Північна Корея Україна війна росія ракета

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