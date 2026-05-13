Єгор Голівець
Мера Херсона опинився у списках на обмін із Росією
Ігоря Колихаєва внесли до списків обміну «1000 на 1000»
Міського голову утримують у російському полоні з моменту окупації Херсона у 2022 році

Міського голову Херсона Ігоря Колихаєва, який перебуває у російському полоні з 2022 року, офіційно включили до списків на обмін у форматі «1000 на 1000». Про це повідомляє «Главком».

Інформацію оприлюднив голова Асоціації фермерів та приватних землевласників Херсонщини Віктор Гордієнко після розмови з уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцем.

«Найближчим часом від Києва очікується офіційна інформація щодо Ігоря Колихаєва», – зазначив Гордієнко.

Ігоря Колихаєва викрали російські військові у 2022 році під час окупації Херсона. Відтоді він перебуває у полоні РФ.

Наприкінці минулого року син мера Святослав Колихаєв повідомляв, що батька утримують у Пермському краї Росії у тяжких умовах. За його словами, Колихаєв зазнавав побоїв, має проблеми зі здоров’ям та певний час перебував у лазареті.

За даними звільнених із російського полону українців, міський голова Херсона може перебувати у колонії міста Кізел Пермського краю.

Нагадаємо, Ігор Колихаєв залишався у Херсоні після початку повномасштабного вторгнення РФ та окупації міста. У червні 2022 року російські військові викрали його після візиту до одного з комунальних підприємств міста. Відтоді офіційної інформації про його місцеперебування майже не було.

Нагадаємо, Україна надала російській стороні «список 1000» для обміну полоненими, сформований за принципом терміну перебування в російській неволі. 

Як зазначили у штабі, це стало можливим завдяки результатам перемовин за посередництва Сполучених Штатів, які відбулися напередодні. Українська та російська сторони неодноразово погоджували підхід, за яким до списків на обмін насамперед включають полонених із найдовшим терміном перебування у неволі.

Атаки дронів паралізували вже сьомий НПЗ у Росії
Мера Херсона опинився у списках на обмін із Росією
Єрмак зробив заяву перед обранням запобіжного заходу
Зеленський та перша леді прибули до Румунії
Мендель після інтерв'ю з Карлсоном згадала про Бога
Наступні Київ та Одеса? Путін підготував нові територіальні вимоги

