Протести в США та в Ірані, знеструмлення двох областей України: головне за ніч

Протестувальник під час мітингу за Рене Гуд, яку смертельно поранив офіцер міграційної служби на початку тижня

«Главком» зібрав головні події ночі проти 11 січня, щоб ви були в курсі актуальних новин

В США не вщухають протести проти міграційної служби, офіцер якої застрелив матір трьох дітей, в Ірані тривають мітинги, є вбиті, Росія атакувала Харків, а в частині Дніпропетровській та в усій Запорізькій областях зникло світло.

Протести проти ICE у США

Сполучені Штати охопила нова серія масштабних протестів, спровокованих смертельними інцидентами за участю федеральних служб. Епіцентром заворушень став Міннеаполіс, де вбивство 37-річної Рене Гуд офіцером імміграційної служби (ICE) вивело на вулиці тисячі обурених містян.

Ситуація в місті залишається напруженою. П’ятничний протест переріс у зіткнення, під час яких демонстранти закидали поліцію льодом та камінням. Попри заклики губернатора Тіма Волза та мера Джейкоба Фрея до миру, місцеві лідери звинувачують Дональда Трампа у навмисному розпалюванні хаосу. Губернатор наголосив, що прибуття тисяч озброєних федералів призвело до трагедії вже за добу.

Масштабні протести в Ірані продовжуються

Масові протести в Ірані, спровоковані стрімкою інфляцією, продовжуються. За даними правозахисного агентства HRANA, лише за останні два тижні загинуло щонайменше 65 осіб, а кількість заарештованих перевищила 2300 осіб. Реальну кількість жертв наразі неможливо встановити через повну інформаційну блокаду та відключення інтернету по всій країні.

Свідки повідомляють про жахливі методи придушення протестів. Силовики застосовують військову вогнепальну зброю проти мирного населення. Очевидці повідомляють про загибель дітей та переповнені морги лікарень, де тіла вбитих лежать просто на підлозі.

Росія атакувала Харків

Вночі 11 січня російська окупаційна армія атакувала Харків. Про це повідомив мер Харкова Ігор Тереховж

Ворожий безпілотник влучив у інфраструктурний об'єкт у Слобідському районі. «Маємо інформацію про влучання ворожого БпЛА типу «Молнія» у Слобідському районі Харкова. Удар прийшовся по інфраструктурному обʼєкту. На місці працюють усі відповідні служби», – написав Терехов.

Знеструмлення Запорізької та частини Дніпропетровської областей

Вночі 11 січня зникла електроенергія по всій Запорізькій області та в окремих районах Дніпропетровщини. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Фахівці енергетичних служб намагаються відновити стабільну роботу мережі. Попри відсутність світла, усі лікарні міста працюють у штатному режимі. Вони автоматично перейшли на генератори при відключенні електрики.

У ДТЕК Дніпровські електромережі написали, що внаслідок ворожої атаки в частині Дніпропетровської області та в Дніпрі сталися аварійні відключення електроенергії. Стабілізаційні графіки наразі не застосовуються.

Наразі відомо, що в Запорізьку та Дніпропетровську області почало повертатися світло.

Воронеж атакували безпілотники

У ніч на 11 січня Воронеж опинився під масованим ударом безпілотників. Як повідомляють місцеві мешканці та російські медіа, у різних частинах міста було чутно щонайменше двадцять потужних вибухів, пов'язаних із намаганнями сил ППО відбити атаку.

За свідченнями очевидців, звуки вибухів та характерний гул двигунів дронів не вщухали понад три години. Серії гучних «хлопків» відбувалися з короткими інтервалами, а в небі утворилася густа димова завіса, яку зафіксували на фото та відео з багатьох районів міста.