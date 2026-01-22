ДСНС показала наслідки ворожого обстрілу Комишувахи

Унаслідок атаки загинув пенсіонер

Фахівці ДСНС завершили аварійно-рятувальні роботи на місці удару у Комишувасі Запорізького району. Внаслідок атаки загинув 85-річний чоловік. Ще 10 людей дістали травми. Усі постраждалі госпіталізовані до медичних закладів, пише «Главком».

Рятувальникам вдалося деблокувати одну людину з-під завалів. ЇЇ передали бригаді екстреної медичної допомоги.

Аварійно-рятувальні роботи на місці ударів завершені. Надзвичайники провели розбір і проливку зруйнованих конструкцій, щоб запобігти повторним займанням.

Як повідомлялось, російські окупаційні війська завдали чотири удари керованими авіаційними бомбами по населеному пункту. В результаті обстрілу загинула одна людина, ще десятеро дістали поранень, серед них вісім жінок та двоє чоловіків.