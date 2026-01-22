Головна Країна Події в Україні
ДСНС показала наслідки ворожого обстрілу Комишувахи

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
ДСНС показала наслідки ворожого обстрілу Комишувахи
Наслідки удару по Комишувасі
фото: ДСНС

Унаслідок атаки загинув пенсіонер

Фахівці ДСНС завершили аварійно-рятувальні роботи на місці удару у Комишувасі Запорізького району. Внаслідок атаки загинув 85-річний чоловік. Ще 10 людей дістали травми. Усі постраждалі госпіталізовані до медичних закладів, пише «Главком».

Рятувальникам вдалося деблокувати одну людину з-під завалів. ЇЇ передали бригаді екстреної медичної допомоги.

Аварійно-рятувальні роботи на місці ударів завершені. Надзвичайники провели розбір і проливку зруйнованих конструкцій, щоб запобігти повторним займанням.

5 фото
На весь екран

Як повідомлялось, російські окупаційні війська завдали чотири удари керованими авіаційними бомбами по населеному пункту. В результаті обстрілу загинула одна людина, ще десятеро дістали поранень, серед них вісім жінок та двоє чоловіків.

ДСНС показала наслідки ворожого обстрілу Комишувахи
ДСНС показала наслідки ворожого обстрілу Комишувахи
Окупанти атакували Комишуваху: загинула людина, 10 поранених
Окупанти атакували Комишуваху: загинула людина, 10 поранених
Лінія фронту станом на 22 січня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 22 січня 2026. Зведення Генштабу
Виступ Зеленського у Давосі, переговори з Трампом, удар по Дніпру. Головне за 22 січня 2026
Виступ Зеленського у Давосі, переговори з Трампом, удар по Дніпру. Головне за 22 січня 2026
Як будуть вимикати світло 23 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 23 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги

