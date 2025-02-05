Головна Країна Політика
search button user button menu button

Президент України та глава МЗС Британії обговорили реалізацію сторічної угоди

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Президент України та глава МЗС Британії обговорили реалізацію сторічної угоди
Глава України Володимир Зеленський та очільник Міністерства закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Велика Британія є одним із ключових партнерів України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Ламмі. Серед ключових тем – координація кроків із партнерами та гарантії безпеки. Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський подякував Великій Британії за оборонну, фінансову, гуманітарну та політичну підтримку України. Політики обговорили інші формати допомоги і на двосторонньому рівні, і в межах багатосторонніх механізмів.

5 фото
На весь екран
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Президент України та глава МЗС Британії детально обговорили посилення санкцій проти РФ, зокрема її нафтової галузі й оборонно-промислового комплексу, і використання заморожених російських активів на користь України.

Девід Ламмі запевнив у тому, що Велика Британія є одним із ключових партнерів України.

«Наша оцінка в тому, що Путін не хоче вести жодних перемовин зараз. Тому ми продовжуємо максимально допомагати вам, поки ви боретеся в цій жахливій війні, і заохочуємо інших партнерів робити те саме», – каже міністр.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі прибув до Києва 5 лютого.

Як відомо, Верховна Рада в цілому прийняла закон, який ратифікує угоду між урядами України та Великої Британії щодо офіційної кредитної підтримки розвитку оборонних спроможностей держави.

Ратифікацію угоди підтримали 245 народних депутатів. Вона передбачає виділення Великою Британією кредитів для України для закупівлі оборонних товарів та послуг, у тому числі на закупівлю систем протиповітряної оборони, ракет до ППО, а також на організацію ремонтних баз для військової техніки та іншого озброєння.

До слова, Велика Британія виділить Україні $6,6 млрд допомоги, з яких $3 млрд – від російських активів. Країни підписали угоду про військову підтримку до 2031 року та співпрацю у виробництві озброєнь. 

Читайте також:

Теги: Велика Британія президент міністр МЗС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Представник офісу президента Сомалі на умовах анонімності сказав, що його уряд вітає цей крок
За наказом Трампа США завдали авіаударів по Сомалі
2 лютого, 04:18
Тисячі американських військовослужбовців прибудуть до кордону з Мексикою після того, як президент США Дональд Трамп розпорядився посилити там військову присутність
«Наймасштабніша операція з депортації». Поліція США заарештовує сотні мігрантів
24 сiчня, 10:54
Сполучені Штати будували та управляли Панамським каналом протягом десятиліть. Але у 1977 році були підписані дві угоди, які забезпечили поступове передання каналу під контроль Панами
Панама поскаржилася ООН на погрози Трампа щодо каналу
22 сiчня, 15:26
Сьогодні Трамп став 47-м президентом США
Інавгурація Трампа та затримання генералів, які провалили оборону Харківщини. Головне за 20 січня
20 сiчня, 21:12
Іспанський уряд планує ввести податок до 100% на нерухомість для нерезидентів ЄС
Одна з країн ЄС ухвалить радикальні податки на нерухомість, аби боротися із дефіцитом
14 сiчня, 15:39
Учасники акції тримали плакати з написами «Фіцо – колаборант і російський агент», «Словаччина – це Європа», «Досить з нас Фіцо»
«Фіцо – російський агент!». У Братиславі тисячі людей знову вийшли на антиурядовий мітинг
11 сiчня, 03:27
Протягом останніх місяців БДІПЛ докладало зусиль для взаємодії з білоруською владою щодо запрошення спостерігачів, однак безрезультатно
Лукашенко відмовився запросити спостерігачів ОБСЄ на президентські вибори в Білорусі
10 сiчня, 04:47
Міністр закордонних справ Великої Британії також зауважив, що майбутнє Гренландії може визначати лише його народ
«Це класичний Трамп». Глава МЗС Британії відреагував на заяви майбутнього очільника США
9 сiчня, 14:47
Маск наповнив X публікаціями з критикою європейських політиків
Маск став дипломатичним «головним болем» для Європи – WSJ
7 сiчня, 11:49

Політика

Путін збирається втягнути Білорусь у війну проти України: Зеленський назвав терміни
Путін збирається втягнути Білорусь у війну проти України: Зеленський назвав терміни
Курська операція стане важливою частиною переговорного процесу? Заява президента
Курська операція стане важливою частиною переговорного процесу? Заява президента
Президент України та глава МЗС Британії обговорили реалізацію сторічної угоди
Президент України та глава МЗС Британії обговорили реалізацію сторічної угоди
«Слуга» Клочко провів древній ритуал у приміщенні суду
«Слуга» Клочко провів древній ритуал у приміщенні суду
Центральна виборча комісія відновила доступ до інформації про вибори
Центральна виборча комісія відновила доступ до інформації про вибори
Зеленський нагородив фахівців Державної спеціальної служби транспорту
Зеленський нагородив фахівців Державної спеціальної служби транспорту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
161K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 лютого: ситуація на фронті
55K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 лютого 2025
26K
ЦРУ запропонувало всім своїм співробітникам звільнитися – WSJ
23K
Воював з 2014 року, був командиром батальйону. На фронті загинув захисник Максим Ємець
19K
Українські військові затрофеїли російську лазню і показали її зсередини
19K
Помічникам Маска вдалося відкрити секретну кімнату USAID – Bloomberg

Новини

5 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Повітряна тривога в Києві тривала більше години
Вчора, 06:07
4 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 3 лютого
3 лютого, 06:00
Протести із побиттям у Грузії, дрони атакували НПЗ у Волгограді: головне за ніч
3 лютого, 05:50
Польща може позбавити безкоштовної медичної допомоги деяких українців: про кого йдеться
3 лютого, 04:00

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua