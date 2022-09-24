Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 24 вересня

Уночі ворожих ударів зазнали Миколаївщина, Запоріжжя, Дніпропетровщина

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Полтавщині, Кіровоградщині, Київщині та Житомирщині.

Одещина

У ніч на 24 вересня під час повітряної тривоги було збито один іранський БПЛА Shahed-136 біля порту «Південний» в Одеській області.

Запорізька область

Ворог здійснив ракетну атаку на Запоріжжя. Відомо щонайменше про п’ять прильотів по місту. Уражені об’єкти інфраструктури. Одна ворожа ракета влучила в житловий сектор обласного центру та викликала пожежу в багатоповерховому будинку. Одна людина загинула, семеро людей поранено. Їм надано медичну допомогу. На місці події працюють відповідні служби.

Чернігівщина

За минулу добу – три обстріли (скидання боєприпасів із БпЛА, мінометні обстріли) по Новгород-Сіверському та Корюківському районах. Без втрат та руйнувань. Вночі — без обстрілів.

Сумщина

За минулу добу на прикордонні області зафіксовано майже 140 прильотів зі сторони Росії по Краснопільській, Білопільській, Середино-Будській, Юнаківській громадах. Вночі – без обстрілів.

Дніпропетровщина

Ворог знову обстріляв Нікопольський район. На ранок росіяни ударили «Градами» та «Ураганами» по Марганецькій та Червоногригорівській громадах.

У Марганці поранено двоє людей. У місті пошкоджені 23 приватних та багатоповерхових будинки, 10 господарських споруд, хлібозавод та кілька установ. Понівечені понад 10 автівок, кілька згоріли. Понад 2 тис. абонентів через обстріл залишилися без світла.

У Червоногригорівській громаді люди не постраждали.

Харківщина

Протягом минулої доби росіяни обстрілювали населені пункти, розташовані недалеко від кордону з РФ та лінії зіткнення. Найбільше від обстрілів страждає Куп'янський район. За минулу добу там зазнали поранення п’ять людей, в тому числі двоє дітей 10-ти та 17 років. В Чугуївському районі поранення отримав чоловік, підірвався на міні. Аналогічний нещасний випадок трапився з 24-річним мешканцем Ізюмського району, який збирав гриби.

За минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили на території області 578 вибухонебезпечних предметів.

Луганщина

Окупанти поспішають, бо бачать успіхи ЗСУ на Харківщині. Із кожним днем Луганщина все ближче. Ближче для ЗСУ – росіяни втрачають упевненість.

За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах Спірного, Соледару, Бахмутського, Одрадівки, Курдюмівки, Зайцевого, Майорського, Кам’янки, Авдіївки та Опитного.

Донеччина

Уночі стався ракетний обстріл центральної частини Курахового, пошкоджені приватні та багатоповерхові будинки, автомобілі, інформація щодо постраждалих уточнюється. В с. Донський Дружківської громади внаслідок обстрілу постраждали приватні будинки. Ракетний удар ЗРК С300 по с. Миколаївка Новогродівської ТГ Покровського району: пошкоджені 2 двоповерхові будівлі, 5 автомобілів, перебито електромережі, пошкоджене дорожнє полотно. Також ракетний обстріл с. Успенівка та Ганівка (пошкоджені приватні будинки, лінії електропередач); артобстріли с. Майорськ, Одрадівка Світлодарської МВА (пошкоджені приватні будинки, у селищах відсутній зв'язок).

За минулу добу на Донеччині — двоє загиблих, троє поранених.

Миколаївщина

Сьогодні після опівночі Миколаїв зазнав обстрілів. Відомо про влучання в акваторію річки Південний Буг. Попередньо без жертв та постраждалих.

Вночі ворог двічі завдавав ракетних ударів по с. Калинівка Воскресенської громади. Після обстрілу виникла пожежа газової труби, пошкоджено три житлових будинки, без постраждалих. Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Баштанської громади.

Вночі обстрілів зазнали околиці с. Явкіно, в населеному пункті внаслідок обстрілів зафіксовано руйнування будівель, загорання автомобіля. Також вночі — обстріл околиці с. Отрадне. Постраждалих немає. Інформація щодо пошкоджених житлових будинків уточнюється.

Також вночі були обстріли околиць села Новоолександрівка Інгульської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Сьогодні зранку обстрілів зазнало с. Широке за межами населеного пункту, влучання переважно по відкритих територіях та дорожньому покриттю. Постраждалих та руйнувань немає. Під постійним вогнем залишаються села, що знаходяться на лінії розмежування Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.

Херсонщина

Ситуація в області надзвичайно складна, тривають бойові дії. Окупанти намагаються провести в області фейковий референдум про приєднання до РФ. Для цього з Криму масово завозять людей для голосування, місцевих жителів змушують «голосувати» під дулом автоматів. Пропагандистськими ЗМІ знімаються сюжети про таку собі «активну участь місцевих мешканців у голосуванні». Також на фоні цього росіяни посилюють адміністративно-поліцейський режим та продовжують тиснути на херсонців.

За інформацією ОК «Південь», нашою авіацією нанесено 13 ударів по ворогу, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано близько 280 завдань. Зокрема, уражено пункти управління в Бериславі та Новій Каховці, 3 осередки ворожих сил та техніки в Херсонському й Каховському районах, склад з боєприпасами в Бериславському районі.

Із Херсона, Олешок, Нової Каховки та сіл Бериславського району надходять повідомлення про масові викрадення російськими військовослужбовцями легкового та вантажного автотранспорту, а також пограбування окупантами будинків. Окупанти забирають з осель все, що має хоч якусь цінність.

Нагадаємо, триває 213-та доба героїчного протистояння Української нації російському вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, намагається відновити втрачені позиції, веде повітряну розвідку

Українські військові вже визволили близько 9 тис. кв. км нашої території від російських окупантів. Тривають стабілізаційні заходи. Звільнено близько 400 населених пунктів.