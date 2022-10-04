Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 4 жовтня

Вночі росіяни завдали по Харкову два ракетних удари, попередньо – ракетами С300

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській, Запорізькїй, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Полтавщині, Кіровоградщині, Чернігівщині, Київщині, Сумщині та Житомирщині. Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій, повідомляє «Главком».

Дніпропетровщина

Вночі ворог обстріляв Нікопольський та Синельниківський райони. Найбільше постраждав Нікополь. По місту росіяни били з «Градів» та важкої артилерії. Постраждали четверо чоловіків, двоє з них – у лікарні. Пошкоджені понад 30 будинків, школа, аптека, магазини, промислове підприємство, адмінбудівлі, зерновий елеватор та лінії електропередач. Лінії уже лагодять, частину підключили, але без світла все ще до 4 000 сімей. Місто залишилося й без води, оскільки перебита лінія електропостачання насосної станції водоканалу. Аварійні бригади працюють.

У Марганецькій та Червоногригорівській громадах масштаби руйнацій з’ясовуються. Попередньо, – без постраждалих. У Покровській громаді Синельниківського району через атаку загорілися склади сільгосппідприємства. Вогонь уже загасили. Попередньо, люди не постраждали.

Харківщина

Вночі росіяни завдали по Харкову два ракетних удари, попередньо – ракетами С300. Пошкоджені інфраструктурні об'єкти. Загинула одна людина. Протягом доби ворог обстрілював населені пункти, прилеглі до лінії зіткнення та кордону з РФ районів Харківщини. Внаслідок обстрілу лікувального закладу у Куп'янському районі загинув лікар-анестезіолог, дві медсестри отримали поранення. Крім того, протягом доби, за інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, в Куп'янському районі з пораненнями госпіталізовано 63-річного чоловіка та дівчинку дев'яти років. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. В області триває розмінування, за минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС знищили 473 вибухонебезпечних предмети, на звільнених від окупантів територіях мінна небезпека все ще дуже висока. Вчора вдень в Куп'янському районі на розтяжці підірвалися двоє чоловіків.

Луганщина

Ракетні війська і артилерія упродовж минулої доби уразили два пункти управління, 12 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два склади з боєприпасами, об’єкт протиповітряної оборони, а також інші важливі об’єкти противника. Відбиті атаки ворога в районах населених пунктів Виїмка, Майорськ, Спірне, Озерянівка, Бахмутське, Кам’янка та Тернові Поди. Під час штурмових дій ворог наніс по наших позиціях 13 артилерійських та мінометних ударів, три авіаудари та випустив ракету. Продовжується примусова мобілізація населення.

Донеччина

Вночі – обстріл с. Шахтарське касетними боєприпасами. Розрив чотирьох ракет над населеним пунктом РСЗВ «Ураган», два прильоти з САУ. Також сьогодні вночі – ракетний обстріл Краматорська (приватний сектор, зруйновано будинки, поранено місцевого), обстріл Костянтинівки, пошкоджено дорогу і будинки. За минулу добу на Донеччині одна людина загинула, двоє поранених цивільних.

Миколаївщина

Вчора ввечері ворог завдавав ударів по акватериторії м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає. Сьогодні вночі під час обстрілів смт Березнегувате було пошкоджено об'єкти торгівлі та адміністративні будівлі. Постраждалих немає. Детальна інформація щодо руйнувань уточнюється. Вночі також зазнало обстрілів с. Новоолександрівка Інгульської громади. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється. Сьогодні зранку – вибухи біля с. Широке. Постраждалих та руйнувань немає.

Херсонщина

Від загарбників звільнено ще два населених пункти – Архангельське Високопільського району та Миролюбівку Бериславського району. Силами ППО в Бериславському районі збитий ворожий ударний гелікоптер Ка-52. В області тривають бойові дії, ворог обстріляв майже всі населені пункти на лінії зіткнення, є поранені серед мирного населення. Найбільше пошкоджень та руйнувань цивільної інфраструктури, приватних будинків, господарчих споруд зафіксовано у смт. Архангельське та Високопіллі, селах Токареве, Іванівка, Ольгине, Миролюбівка, Орлове. За інформацією командування повітряних сил, вчора ЗСУ у Бериславському районі знищили російський штурмовик Су-25. Окупанти проводять примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, триває 223-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.