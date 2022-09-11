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Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 11 вересня

Надія Карбунар
glavcom.ua
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 11 вересня
Рашисти уночі обстріляли Дніпро
фото: Валентин Резніченко/Telegram

Уночі Миколаїв зазнав потужних обстрілів

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій станом на ранок 11 вересня.

Сумщина

Уночі був мінометний обстріл Юнаківської громади (5 прильотів). Без наслідків. За минулу добу – обстріли прикордоння: Миколаївська сільська громада, Краснопільська громада, Середино-Будська громада, Великописарівська громада, Есманьська громада.

Дніпропетровщина

Ворог обстріляв Дніпровський та Нікопольський райони.

На Дніпро направили ворожу ракету. Поранений 72-річний чоловік. Він у лікарні у важкому стані. Є руйнування будинків, адмінбудівель, ринку, магазинів та складів.,

У Нікополі після нічного обстрілу поранені троє людей, двоє з них у лікарні.  У місті понівечені понад 30 приватних та багатоповерхових будинків, кілька навчальних закладів, амбулаторія, газогони та лінії електропередач.

У Марганецькій громаді, попередньо, без постраждалих та руйнувань.

Харківщина

Після півночі ворог завдав ракетного удару по Дергачах, влучило 4-х поверхову будівлю пенсійного фонду, пошкоджено перекриття, вибило вікна, без втрат. Протягом доби окупанти обстрілювали Ізюмський, Чугуївський, Богодухівський райони.

Вчора ввечері із РСЗВ обстріляли приватні будинки, нежитлову інфраструктуру Холодногірського та Шевченківського районів Харкова. Троє поранених, один загиблий.

Внаслідок російських обстрілів в Чугуївському районі поранення отримали дві людини. В Ізюмському районі – один поранений.

Луганщина

Тривають позиційні бої по усій території області. Щодо загальної ситуації на Бахмутському напрямку: за ніч здійснено 11 артилерійських та 7 мінометних  обстрілів, ракетний удар (4 ракети) – в напрямку Костянтинівки,  2 авіаудари та один – з РСЗВ.

Донеччина

Уночі – удар по Краматорську (попередньо – ракета С300) та Покровську (не встановлено поки що вид зброї). Пошкоджено об'єкти промисловості та транспортної інфраструктури.

Артобстріли Авдіхвки, Мар'їнки, Красногорівки, Торецької громади.

За минулу добу по області 10 загиблих, 19 поранених цивільних.

Область залишається без газу і частково без води й електрики. Обов'язкова евакуація населення триває.

Миколаївщина

Уночі Миколаїв зазнав потужних обстрілів. За попередньо інформацією, 4 особи дістали поранення різного ступеню, 3 з них перебувають у лікарні. Внаслідок влучання у двір п’ятиповерхівки один під’їзд практично знищено пожежею та вибухом. Також суттєво пошкоджено приватний будинок.

Учора ввечері внаслідок обстрілів с. Білозірка Первомайської громади загинула одна людина.

Також ввечері було зафіксовано ворожий обстріл по аквазоні м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає. 11 вересня, близько 03:00 ворог знову наносив удари по території аквазони. Постраждалих немає.

Протягом минулої доби – обстріли Широківської громади. Також сьогодні зранку знову обстріляно с. Широке. Влучання в городи та дороги. Постраждалих немає.

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Вночі обстрілів зазнало смт Березнегувате, внаслідок чого 5 людей отримали поранення. Пошкоджені та зруйновані житлові будинки. Проводяться роботи з пошуку зниклого чоловіка, який ймовірно був у своєму домоволодінні. Детальна інформація уточнюється.

У Вознесенському районі сьогодні вночі силами ППО було збито дві ворожі ракети. Уражені ракети впали на відкритій місцевості Прибужанівської громади.

Херсонщина

Ситуація в області залишається надзвичайно складною. Окупанти продовжують обстрілювати звільнені населені пункти. Ракетно-артилерійським вогнем за підтримки тактичної та армійської авіації ворог намагається зупинити просування наших військ.

В області протягом дня і ночі неодноразово лунали повітряні тривоги, повідомлялося про вибухи у Херсоні та Новій Каховці.

Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти завдали ракетного удару по центру Дніпра.

Також противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на початку 200-ї доби героїчного протистояння українців російському воєнному вторгненню.

 

Теги: росія війна обстріл Миколаїв Україна

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