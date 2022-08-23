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Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 23 серпня

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 23 серпня
Наслідки рашистської атаки на Україну
Нацполіція

Окупнати випустили за добу по Луганщині 14 ракет

Відносно спокійно ніч на 23 серпня минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Чернігівщині, Сумщині, Київщині та Житомирщині. Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій, повідомляє «Главком».

Дніпропетровщина

Ворог обстріляв два Криворізький та Нікопольський райони. У Зеленодольській громаді одна людмна загинула, одна – поранена, у лікарні. У Нікопольському районі ворог обстріляв Марганецьку та Червоногригорівську громади. У Марганецькій постраждали двоє осіб. Є руйнування житла та комунікацій.

У Червоногригорівській пошкоджено до 10 будинків та лінія електропередач. Без постраждалих.

Харківщина

У Харкові на на заводі Шевченко виникла пожежа. Загорівся цех по виробництву палет, площа пожежі 3000 м². Від ДСНС залучено 16 відділення 90 осіб. Обстрілів міста і області вночі не зафіксовано. Внаслідок обстрілів Чугуївського й Ізюмського районів минулої доби поранення отримали дві цивільних особи.

Луганщина

За минулу ніч росіяни випустили по населених пунктах та укріпленнях українських військових 14 ракет, здійснили сім обстрілів зі ствольної та реактивної артилерії, неодноразово застосована авіація. Упродовж доби відбито наступи ворога із чотирьох напрямків – повсюди противник зі значними втратами вимушений був відступити.

Донеччина

Вночі та на ранок – обстріл Слов'янська (згорів приватний будинок). Обстріл м.Гірник Курахівської міської територіальної громади (пошкодження зазнали щонайменше шість багатоповерхівок та три приватні будинки). Про загиблих та поранених інформація не надходила. Ведеться обстеження території.

За добу обстріляні Бахмут, Авдіївка, Костянтинопіль, Часів Яр, с. Кліщіївка, с. Максимільянівка. Пошкоджено вісім житлових будинків, приміщення ПрАТ АКХЗ, автомобіль, господарчі та виробничі споруди. За минулу добу – один загиблий і сім поранених. Область залишається без газу і частково без води й електрики.

Миколаївщина

Вночі були обстріли біля с. Широке. Близько 05:30 були обстріли за межами сіл Поляна, Червона Долина, Широке. Постраждалих немає. Під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади, що знаходяться на лінії розмежування. Так, сьогодні вночі о 02:08 були обстріли смт Березнегувате. Через потрапляння боєприпасів та їх уламків відбулося займання сіна. Вчора з 19:00 до півночі – обстріли околиць с. Новоолександрівка Інгульської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина

Незважаючи на те, що війська РФ продовжують вести бойові дії на займаних рубежах і намагаються вести розвідку безпілотними літальними апаратами, ЗСУ продовжують наносити влучні удари окупантам. Внаслідок боїв на території Херсонщини виникає багато пожеж. Критичною залишається ситуація у Каховському та Бериславському районах, де люди вимушені самотужки гасити пожежі, адже не завжди окупанти дають дозвіл на приїзд рятувальників. Темами номер один для окупантів залишається проведення референдуму та новий навчальний рік. Місцеві колоборанти продовжують їздити громадами області та проводити зустрічі з людьми і агітувати за приєднання до Росіі.

Нагадаємо, триває 181-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосереджують зусилля на веденні активних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. На Харківщині ворог веде бойові дії з метою утримання раніше зайнятих позицій. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з території республіки Білорусь

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Теги: росія окупанти війна в Україні

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