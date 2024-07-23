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Міжнародний реєстр збитків: українці зможуть подати заяву ще за 12-ма новими категоріями

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Міжнародний реєстр збитків: українці зможуть подати заяву ще за 12-ма новими категоріями
Наразі українці вже подають заявки до Реєстру на компенсацію за пошкоджене та знищене житло
фото: Денис Шмигаль

Надіслати заяву можна буде щодо загибелі людей, внутрішнього переміщення, пошкодження об’єктів критичної інфраструктури

З серпня українці зможуть подати заяву до Міжнародного реєстру збитків ще за 12-ма новими категоріями. Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання.

«Зокрема надіслати заяву можна буде щодо загибелі людей, внутрішнього переміщення, пошкодження об’єктів критичної інфраструктури. Механізм буде так само цифровізований і доступний у «Дії»», – йдеться у дописі.

Шмигаль зазначає, що наразі українці вже подають заявки до Реєстру на компенсацію за пошкоджене та знищене житло.

Відомо, що станом на 3 квітня заявки на компенсацію подали вже 200 українців. 

Читайте також: Міжнародний реєстр збитків: як українці можуть подати заяву
Теги: реєстр Денис Шмигаль війна Україна українці

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