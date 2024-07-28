Зеленський: Україна підготує мирний план до кінця листопада
«Терпіння, підтримка і дипломатичний тиск – ось три фактори для справедливого завершення війни»
План дій для досягнення миру в Україні буде готовим до кінця листопада. Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю японській телерадіокомпанії NHK.
Зеленський пояснив, що не може реагувати на заклики до припинення вогню, поки Росія продовжує окуповувати українську територію.
За його словами, Київ розпочне детальні дискусії з окремими країнами щодо територіальної цілісності та інших питань, щоб план дій для досягнення миру був готовий до кінця листопада.
«Терпіння, підтримка і дипломатичний тиск – ось три фактори для справедливого завершення війни… Якщо США та європейські країни збережуть єдність, це буде додатковим тиском і покаже Москві, що в неї немає жодного шансу», – наголосив Зеленський.
Також зазначається, що цього місяця офіційні особи в Києві контактували з кампаніями кандидата в президенти США Дональда Трампа та віцепрезидентки США Камали Гарріс.
«Ми контактували з його (Трампа – ред.) командою. Трамп сказав мені, що він доступний для будь-яких питань, і що у мене є його номер телефону», – розповів український лідер.
Як повідомлялося, колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон впевнений, що кандидат на виборах президента США Дональд Трамп зможе допомогти закінчити війну в Україні, адже усвідомлює, що поразка може мати наслідки для Америки та світу. Експрем'єр запропонував Трампу план завершення війни в Україні.
Утім, віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина пояснила, що Джонсон запропонував мирний план Трампу лише за власною ініціативою.
До слова, учасник консультативної команди колишнього президента США Дональда Трампа, генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог, висловився щодо обговорюваного «мирного плану», автором якого він є разом з іншими консультантами. Він підкреслив, що документ не є планом, схваленим президентом, а виключно пропозицією на майбутнє.
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