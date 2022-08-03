Атака на Миколаїв: відомі наслідки ранкового обстрілу

У Миколаєві видніється стовп диму над місцем пожежі

Окупанти обстріляли місто близько 5-ї години ранку

Потужні вибухи пролунали в Миколаєві близько п’ятої години ранку. У результаті ворожого обстрілу у місті є руйнування. Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

«В одному з районів міста виникла пожежа, в іншому – зруйнований супермаркет», – написав він у Telegram.

На місці працюють рятувальні служби.

Більше інформації місцева влада обіцяє надати за кілька годин.

Як повідомлялося, на світанку в Миколаєві пролунала серія гучних вибухів. Окупанти обстріляли місто.

У Миколаєві після потужних вибухів близько 21:00 2 серпня в одному з районів міста почалась пожежа.

Нагадаємо також, що 2 серпня під час повітряної тривоги окупанти поцілили ракетою по зенітно-ракетному комплексі на Львівщині. Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що на території військового об’єкта сталося два вибухи. Масштаби руйнувань ще встановлюють.

Разом з тим українські захисники збили сім із восьми ворожих ракет. Шість ракет ліквідували зенітні ракетні війська і одну збито винищувачем авіації Повітряних Сил.