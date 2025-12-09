14 модульних будинків площею по 100 квадратних метрів: на Миколаївщині ВПО отримають житло

Доманівській громаді вже побудовано дев’ять аналогічних будинків, у Кривоозерській планується ще сім

Модульні оселі громада передаватиме у тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам

У Кривоозерській громаді Миколаївської області завершили будівництво 5 модульних будинків площею по 100 квадратних метрів кожен для внутрішньо переміщених осіб, а також нової медичної амбулаторії. Про це повідомляє Асоціація прифронтових міст та громад.

Зазначається, що проживати у них безоплатно можуть ВПО, а також медики, вчителі та інші фахівці в громаді, які цього потребуватимуть. Первинні медичні послуги в амбулаторії зможуть отримати усі мешканці громади.

За словами голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, ці будинки – частина більшої системної роботи. У Доманівській громаді вже побудовано дев’ять аналогічних будинків, у Кривоозерській планується ще сім. А в місті Первомайськ розпочато реалізацію великого проєкту з будівництва понад 50 таких модульних осель.

«Це наша системна робота і успішно реалізований спільний проєкт з данськими партнерами. Ми бачимо, наскільки він необхідний, і вдячні Данії за системну допомогу. Це реальна підтримка людей, які втратили житло, та інструмент для громад, щоб залучати лікарів і вчителів», – зазначив Віталій Кім.

Посол Королівства Данія в Україні Томас Лунд-Сьоренсен своєю чергою наголосив на важливості забезпечення громад базовою інфраструктурою: «Наша мета – щоб люди, які постраждали від війни, отримували гідні умови для життя, а громади – можливість розвиватися. Данія й надалі підтримуватиме такі проєкти, які дають відчутний результат для людей».

Додамо, що Кривоозерська громада у жовтні цього року стала членом Асоціації прифронтових міст та громад. Голова громади Павло Бузінський зазначив, що таке житло допоможе вирішити актуальні кадрові проблеми.

«Для нас питання залучення лікарів і вчителів зараз дуже гостре. А без житла запросити фахівців майже неможливо. Ці будинки реально допоможуть громаді і переселенцям, і тим спеціалістам, яких ми так потребуємо», – зазначив Бузінський.

На Миколаївщині системно працюють для забезпечення житлом соціально вразливих категорій населення. Громадами області сформовано фонд тимчасового житла, який налічує понад 100 об'єктів. Також за підтримки міжнародних партнерів у 8 громадах встановлено 75 модульних будиночків для вимушених переселенців та осіб, які втратили житло через війну.