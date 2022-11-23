Обстріл пологового у Вільнянську. Емоційна реакція Банкової та міністра охорони здоров'я

Життя дітей, яких вбили росіяни, вже ніхто не поверне

Матір дитини вижила, її вже деблокували з-під завалів

Російські терористи уночі 23 листопада ракетами вдарили по пологовому відділенні Вільнянської лікарні у Запорізькій області. У результаті обстрілу загинуло немовля. У результаті обстрілу в одного із постраждалих медиків 37% опіків. Про це розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Очільник МОЗ нагадав, у результаті ракетного удару загинуло немовля. Породіллю поранено ще двох лікарів дістали з-під завалів. Ляшко каже, що поранені отримують допомогу, але життя дитинки вже не поверне ніхто.

«Маленьке життя, яке могло колись стати великим і щасливим, вже не поверне ніхто. Це не країна-терорист, це країна-вбивця. Це не відповідальність того виродка, який запустив цю ракету, це відповідальність кожного росіянина, хто підтримує або не виступає проти режиму божевільного маніяка», – емоційно відреагувавЛяшко.

Міністр наголосив, що колись росіяни оговтаються від пропаганди Кремля, але буде вже запізно – українці і світ ніколи не пробачать злочинів РФ, які підтримували громадяни.

«Ви колись оговтаєтесь від пропаганди, якою вам промили мізки, але буде вже запізно. Життя дітей, яких ви вбили вже ніхто не поверне. Вічна пам’ять. Щирі співчуття рідним», – зазначив Ляшко.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко також звернувся до директора Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганса Клюге, наголосивши, що «не може бути жодних компромісів зі злом».

«P.S.: Михайло Мурашко, гівнюк ти, а не міністр охорони здоров’я!», – додав Ляшко, звертаючись за голови МОЗ Російської Федерації.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак також відреагував на нелюдський вчинок окупантів.

«Якби я міг собі дозволити у комунікації певні слова, то написав би трошки інакше про цих терористів. Але скажу лише одне – розплата для цих тварин буде максимальною, за кожне українське життя буде відповідальність», – йдеться в дописі Єрмака.

Нагадаємо, вночі, 23 листопада, російські загарбники завдали ракетного удару по пологовому відділенні у Запорізькій області. Наразі там триває рятувальна операція.

Крім того, рашисти обстріляли житловий будинок та поліклініку у Куп’янську на Харківщині. Від ворожого вогню загинуло двоє людей.

До слова, триває 273 доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Берестове, Бахмут, Курдюмівка, Північне, Новобахмутівка, Красногорівка, Первомайське, Невельське і Мар’їнка на Донеччині.