Обстріл рашистами лікарні на Запоріжжі: оприлюднено нові деталі

У лікарні на Запоріжжі, де загинуло немовля, на момент обстрілу перебувало 47 пацієнтів

На момент ракетного удару по Вільнянській лікарні у Запорізькій області 23 листопада 2022 року, в результаті якого загинуло немовля, перебувало 47 пацієнтів. Про це розповів директор лікарні Олег Іващенко, повідомляє «Суспільне».

Наразі у медзакладі залишається шість хворих: троє з них залежать від кисню, а троє – після операцій.

За словами голови Вільнянської ради Наталії Мусієнко, матір вбитої новонародженої дитини відправили додому. Жінка знаходиться у шоковому стані. Тіло хлопчика Кирила, який прожив на світі усього два дні, передали на судмедекспертизу.

Під час обстрілу також отримав поранення акушер-гінеколог Андрій Андрійович, який працював у лікарні 15 років. Чоловіка витягли з-під завалів зруйнованого корпусу лікарні.

«Ми його відправили реанімаційним автомобілем у супроводі бригади реанімаційної в обласну клінічну лікарню. Він притомний був, повністю адекватний. Але у нього контузія й опіки», – каже Олег Іващенко.

За словами Іващенка, медичний заклад продовжить свою роботу, однак працювати буде лише те крило, яке опалюється.

«Приводимо до порядку оцю всю розруху і будемо працювати на тих ліжках, які ми зберегли», – говорить директор лікарні.

Нагадаємо, вночі, 23 листопада, російські загарбники завдали ракетного удару по пологовому відділенні у Запорізькій області. Наразі там триває рятувальна операція.

Крім того, рашисти обстріляли житловий будинок та поліклініку у Куп’янську на Харківщині. Від ворожого вогню загинуло двоє людей.

До слова, триває 273 доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Берестове, Бахмут, Курдюмівка, Північне, Новобахмутівка, Красногорівка, Первомайське, Невельське і Мар’їнка на Донеччині.