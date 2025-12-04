Херсонська ТЕЦ зупинила роботу через постійні обстріли

За словами очільника Херсонської ОВА, енергооб’єкт зазнав серйозних руйнувань

Упродовж останніх днів російські окупанти інтенсивно атакували Херсонську ТЕЦ, зокрема били дронами, артилерією та іншими видами озброєння. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

За словами чиновника, цивільний об’єкт, який забезпечував містян теплом, зазнав серйозних руйнувань: пошкоджені приміщення і обладнання станції. Прокудін додав, що через це роботу ТЕЦ призупинено. Без тепла залишилися 470 будинків – понад 40,5 тис. абонентів.

«З огляду на ситуацію збираю оперативну нараду. Будемо розглядати варіанти альтернативного теплопостачання для тих осель, які були під’єднані до ТЕЦ. Паралельно ведемо перемовини з партнерами, щоб забезпечити херсонців електричними обігрівачами та іншими засобами для обігріву», – каже він.

Глава ОВА додав, що у місті функціонують Пункти незламності, де можна зігрітися та зарядити телефон.

