Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Херсонська ТЕЦ зупинила роботу через постійні обстріли

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Херсонська ТЕЦ зупинила роботу через постійні обстріли
Унаслідок зупинки теплоелектроцентралі без тепла залишилося понад 40 тис. містян
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

За словами очільника Херсонської ОВА, енергооб’єкт зазнав серйозних руйнувань

Упродовж останніх днів російські окупанти інтенсивно атакували Херсонську ТЕЦ, зокрема били дронами, артилерією та іншими видами озброєння. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

За словами чиновника, цивільний об’єкт, який забезпечував містян теплом, зазнав серйозних руйнувань: пошкоджені приміщення і обладнання станції. Прокудін додав, що через це роботу ТЕЦ призупинено. Без тепла залишилися 470 будинків – понад 40,5 тис. абонентів.

«З огляду на ситуацію збираю оперативну нараду. Будемо розглядати варіанти альтернативного теплопостачання для тих осель, які були під’єднані до ТЕЦ. Паралельно ведемо перемовини з партнерами, щоб забезпечити херсонців електричними обігрівачами та іншими засобами для обігріву», – каже він.

Глава ОВА додав, що у місті функціонують Пункти незламності, де можна зігрітися та зарядити телефон.

Як повідомлялося, у ніч на 4 грудня Одеса знову зазнала інтенсивної атаки ворожих безпілотників. Унаслідок обстрілу постраждало шестеро людей, зафіксовано пошкодження цивільної та енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, сьогодні, 4 грудня, у всіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Читайте також:

Теги: ТЕЦ Херсон обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Павільйон і все обладнання всередині повністю знищені та не підлягають відновленню
Після обстрілу Києва зруйновано знімальний павільйон популярних шоу телеканалу СТБ
Вчора, 16:54
Росіяни атакували Тернівку Павлоградського району
Окупанти вдарили дронами по Дніпропетровщині: є загиблі
Вчора, 09:45
Дрони атакують Київ
Друга хвиля атаки на Київ: зграя «шахедів» прямує до столиці з усіх напрямків
29 листопада, 05:37
Харків під масованою атакою: в місті близько 20 прильотів
Харків масовано атакували безпілотники, є загиблі (оновлено)
24 листопада, 00:45
Масштабна пожежа на Шатурській ДРЕС
Дрони атакували одну з найстаріших електростанцій у Підмосков'ї (відео)
23 листопада, 06:48
Мер Києва заявив, що проєкт, який запроваджується у столиці, є унікальним з точки зору масштабів, технічної конфігурації та умов виконання не тільки для України
Київ впроваджує унікальну систему розподіленої електрогенерації: подібного немає ніде в світі
21 листопада, 14:12
Окупанти запустили по Україні більш ніж 470 ударних дронів та 48 ракет
У Тернополі внаслідок атаки РФ загинуло щонайменше девʼять людей – Зеленський
19 листопада, 09:36
Ворог атакував бригаду екстреної медичної допомоги
Росіяни вдарили дроном по «швидкій»: поранено медиків
17 листопада, 08:08
Анджеліна Джолі відвідала Херсон
Очільник Херсонської МВА вручив Анджеліні Джолі пам’ятний жетон (відео)
5 листопада, 18:40

Події в Україні

Херсонська ТЕЦ зупинила роботу через постійні обстріли
Херсонська ТЕЦ зупинила роботу через постійні обстріли
Харківщина: будинок, де жив Григорій Сковорода, передано у власність громади
Харківщина: будинок, де жив Григорій Сковорода, передано у власність громади
Карта бойових дій в Україні станом на 4 грудня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 4 грудня 2025 року
Втрати ворога станом на 4 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 4 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
СБУ спростувала заяву Румунії про знищення дрона Sea Baby
СБУ спростувала заяву Румунії про знищення дрона Sea Baby
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 грудня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 грудня: ситуація на фронті

Новини

Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
Сьогодні, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
Вчора, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
2 грудня, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua