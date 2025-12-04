Херсонська ТЕЦ зупинила роботу через постійні обстріли
За словами очільника Херсонської ОВА, енергооб’єкт зазнав серйозних руйнувань
Упродовж останніх днів російські окупанти інтенсивно атакували Херсонську ТЕЦ, зокрема били дронами, артилерією та іншими видами озброєння. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
За словами чиновника, цивільний об’єкт, який забезпечував містян теплом, зазнав серйозних руйнувань: пошкоджені приміщення і обладнання станції. Прокудін додав, що через це роботу ТЕЦ призупинено. Без тепла залишилися 470 будинків – понад 40,5 тис. абонентів.
«З огляду на ситуацію збираю оперативну нараду. Будемо розглядати варіанти альтернативного теплопостачання для тих осель, які були під’єднані до ТЕЦ. Паралельно ведемо перемовини з партнерами, щоб забезпечити херсонців електричними обігрівачами та іншими засобами для обігріву», – каже він.
Глава ОВА додав, що у місті функціонують Пункти незламності, де можна зігрітися та зарядити телефон.
Як повідомлялося, у ніч на 4 грудня Одеса знову зазнала інтенсивної атаки ворожих безпілотників. Унаслідок обстрілу постраждало шестеро людей, зафіксовано пошкодження цивільної та енергетичної інфраструктури.
Нагадаємо, сьогодні, 4 грудня, у всіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.
До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.
