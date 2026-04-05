Обстріли Миколаївщини: через атаку дрона постраждало подружжя

Внаслідок атаки дронів у Миколаєві палали автівки

У Березнегуватській громаді Миколаївської області внаслідок цілеспрямованої атаки ворожого ударного безпілотника отримало поранення подружжя. Поки область оговтується від нічних нальотів, рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки влучань у самому обласному центрі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

«Учора ворог атакував Березнегуватську громаду ударним дроном, тип якого встановлюється. Внаслідок чого постраждало подружжя – 45-річний чоловік та 34-річна жінка, їх госпіталізовано. На ранок стан постраждалих середньої важкості, без погіршення», – повідомив Кім.

За його словами, знищено також легковий автомобіль.

Начальник ОВА зазначив, що за минулу добу в Миколаївській області було збито/подавлено шість ударних БпЛА типу Shahed 131/136 і безпілотників-імітаторів різних типів.

У Миколаєві внаслідок атаки та падіння уламків виникли займання мікроавтобуса та гаражного приміщення. Постраждалих немає.

У Миколаївсьому районі напередодні ворог атакував двома FPV-дронами Куцурубську та Очаківську громади.

Зранку загарбники завдали удару, попередньо з РСЗВ, по Очаківській громаді, внаслідок чого пошкоджено легковий автомобіль. Постраждалих немає, зазначив Кім.

Нагадаємо, у ніч проти 5 квітня російські терористи масовано атакували безпілотниками житловий район Одеси. Унаслідок ворожого обстрілу постраждали троє людей.

До слова, пізно ввечері, 4 квітня, російські окупанти завдали удару по Харкову.

Як стало відомо, ворог вдарив по Шевченківському району Харкова. Там зафіксовано влучання поблизу житлових будинків. Інформація щодо руйнувань і наслідків уточнюється.