Обстріли Миколаївщини: через атаку дрона постраждало подружжя

glavcom.ua
Ворог атакував двома FPV-дронами Куцурубську та Очаківську громади
фото з відкритих джерел

Внаслідок атаки дронів у Миколаєві палали автівки

У Березнегуватській громаді Миколаївської області внаслідок цілеспрямованої атаки ворожого ударного безпілотника отримало поранення подружжя. Поки область оговтується від нічних нальотів, рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки влучань у самому обласному центрі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

«Учора ворог атакував Березнегуватську громаду ударним дроном, тип якого встановлюється. Внаслідок чого постраждало подружжя – 45-річний чоловік та 34-річна жінка, їх госпіталізовано. На ранок стан постраждалих середньої важкості, без погіршення», – повідомив Кім.

За його словами, знищено також легковий автомобіль.

Начальник ОВА зазначив, що за минулу добу в Миколаївській області було збито/подавлено шість ударних БпЛА типу Shahed 131/136 і безпілотників-імітаторів різних типів.

У Миколаєві внаслідок атаки та падіння уламків виникли займання мікроавтобуса та гаражного приміщення. Постраждалих немає.

У Миколаївсьому районі напередодні ворог атакував двома FPV-дронами Куцурубську та Очаківську громади.

Зранку загарбники завдали удару, попередньо з РСЗВ, по Очаківській громаді, внаслідок чого пошкоджено легковий автомобіль. Постраждалих немає, зазначив Кім.

Нагадаємо, у ніч проти 5 квітня російські терористи масовано атакували безпілотниками житловий район Одеси. Унаслідок ворожого обстрілу постраждали троє людей.

До слова, пізно ввечері, 4 квітня, російські окупанти завдали удару по Харкову. 

Як стало відомо, ворог вдарив по Шевченківському району Харкова. Там зафіксовано влучання поблизу житлових будинків. Інформація щодо руйнувань і наслідків уточнюється.

Лінія фронту станом на 5 квітня 2026. Зведення Генштабу
Конфлікти з ТЦК: нардеп приголомшив кількістю ухилянтів, які не оновили облікові дані
Поліція відмовилася допомогти ветерану зі зламаним протезом
На війні загинув колишній начальник департаменту СБУ, який перейшов на бік Росії
Скандал у ЗСУ: в одній із частин виявлено тисячі непридатних мобілізованих
У Івано-Франківську поліцейський збив чоловіка і залишив його помирати
