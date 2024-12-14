Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти атакували авто «Укрпошти»: що відомо про постраждалих

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти атакували авто «Укрпошти»: що відомо про постраждалих
Поранено водія, він перебуває у важкому стані
фото з відкритих джерел

Для атаки ворог застосував FPV-дрон

На Миколаївщині росіяни влучили у службовий автомобіль «Укрпошти». Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у Telegram.

«Вдень росіяни з застосуванням FPV-дрона обстріляли Куцурубську громаду Миколаївського району», – йдеться в повідомленні.

Поранено водія, він перебуває у важкому стані. Йому надається вся необхідна медична допомога.

Нагадаємо, 1 грудня російські загарбники атакували з безпілотника маршрутку у Херсоні.

До слова, триває 1025-й день повномасштабної війни в Україні. Загалом від початку минулої доби відбулося 190 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. 

Упродовж минулої доби російські загарбники завдали по території України двох ракетних ударів, використавши 102 ракети, 31 авіаційний удар, скинувши 43 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 376 дронів-камікадзе та здійснили дві з половиною тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Читайте також:

Теги: Укрпошта безпілотник війна окупанти Миколаївщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відбудова та сільське господарство. США виділять майже $440 млн допомоги економіці України
Відбудова та сільське господарство. США виділять майже $440 млн допомоги економіці України
Вчора, 03:34
Триває 1021-й день повномасштабної війни
Окупанти мають успіх у 10 населених пунктах Донеччини: DeepState оновив мапу
10 грудня, 06:15
Загиблих та постраждалих внаслідок обстрілів немає
Росіяни атакували Нікополь: пошкоджені гімназія, школа та низка приватних будинків
3 грудня, 08:19
Вибух пролунав увечері 30 листопада у Дніпровському районі, що охоплює центральну частину Дніпропетровської області
Росіяни атакували Дніпропетровщину: горять магазин і багатоповерхівка, є загиблі (оновлено)
30 листопада, 20:31
У ніч проти четверга, 28 листопада, Росія здійснила черговий масований обстріл України
Повітряні сили відзвітували про збиті цілі під час масованої атаки РФ
28 листопада, 11:07
Вступ України до ЄС дасть європейській металургії безпеку від росіян
Вступ України до ЄС дасть європейській металургії безпеку від росіян – Метінвест
26 листопада, 13:40
Експосол Джон Гербст: Ідея Трампа полягатиме в тому, що частина України залишатиметься під контролем Росії, що є дуже тривожним
Територіальні поступки та 20 років мораторію на НАТО. Посол Гербст – про те, що Трамп готує Україні
23 листопада, 07:05
Гроссі зауважив про те, що впродовж кількох днів станція двічі втрачала зв'язок з єдиною лінією електропередач напругою 750 кіловольт
Гендиректор МАГАТЕ зробив заяву щодо роботи Запорізької АЕС
22 листопада, 13:42
Західні ЗМІ повідомили, скільки ракет дальньої дії має Україна
The Times назвала кількість далекобійних ракет Аtaсms, які має Україна
20 листопада, 06:45

Події в Україні

Окупанти атакували авто «Укрпошти»: що відомо про постраждалих
Окупанти атакували авто «Укрпошти»: що відомо про постраждалих
Росіяни кинули на штурми на Запорізькому напрямку незвичний транспорт (відео)
Росіяни кинули на штурми на Запорізькому напрямку незвичний транспорт (відео)
Прикордонники знайшли у картоплі вісьмох чоловіків
Прикордонники знайшли у картоплі вісьмох чоловіків
Не повернувся з бойового завдання: на фронті загинув молодий український пілот
Не повернувся з бойового завдання: на фронті загинув молодий український пілот
На Донеччині окупанти намагаються взяти в кільце гарнізон ЗСУ – DeepState
На Донеччині окупанти намагаються взяти в кільце гарнізон ЗСУ – DeepState
Зеленський пояснив, чому Україна повинна допомогти Сирії
Зеленський пояснив, чому Україна повинна допомогти Сирії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
123K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 грудня: ситуація на фронті
44K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 грудня 2024
43K
Офіцер батальйону «Айдар» розповів, як воюють солдати із Північної Кореї
24K
У Києві повітряна тривога тривала півтори години
14K
Newsweek назвав країни, на які нападе Росія після початку третьої світової війни
7004
Втрати ворога станом на 14 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Фонд підтримки будівництва зеленої генерації в Україні. Інвестор анонсував гарні новини
Сьогодні, 16:24
ЗМІ назвали стратегічну галузь російської економіки, санкції проти якої мають бути посилені
Сьогодні, 11:59
14 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Хмарно з проясненнями, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 13 грудня
Вчора, 06:00
Найбільший металургійний холдинг розкрив принципи роботи з мобілізованими працівниками
12 грудня, 14:55
У деяких областях сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 12 грудня
12 грудня, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua