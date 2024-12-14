Окупанти атакували авто «Укрпошти»: що відомо про постраждалих

Поранено водія, він перебуває у важкому стані

Для атаки ворог застосував FPV-дрон

На Миколаївщині росіяни влучили у службовий автомобіль «Укрпошти». Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у Telegram.

«Вдень росіяни з застосуванням FPV-дрона обстріляли Куцурубську громаду Миколаївського району», – йдеться в повідомленні.

Поранено водія, він перебуває у важкому стані. Йому надається вся необхідна медична допомога.

Нагадаємо, 1 грудня російські загарбники атакували з безпілотника маршрутку у Херсоні.

До слова, триває 1025-й день повномасштабної війни в Україні. Загалом від початку минулої доби відбулося 190 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Упродовж минулої доби російські загарбники завдали по території України двох ракетних ударів, використавши 102 ракети, 31 авіаційний удар, скинувши 43 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 376 дронів-камікадзе та здійснили дві з половиною тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.