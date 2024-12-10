Окупанти мають успіх у 10 населених пунктах Донеччини: DeepState оновив мапу
Ворог просунувся біля Новооленівки, Вознесенки, Плехово, Олександрії, Гродівки, Відродження, Петрівки, в Сонцівці, Новотроїцькому та Шевченку
Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій. Згідно із нею, російські загарбники знову мають успіхи на Донеччині.
«Ворог просунувся біля Новооленівки, Вознесенки, Плехово, Олександрії, Гродівки, Відродження, Петрівки, в Сонцівці, Новотроїцькому та Шевченку», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, триває 1021-й день повномасштабної війни.
Загалом від початку минулої доби відбулося 151 бойове зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.
Упродовж минулої доби російські загарбники завдали по території України 34 авіаційних удари, скинувши 54 КАБи. Крім цього, росіяни залучили для ураження 681 дрон-камікадзе та здійснили майже чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.
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