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Окупанти атакували авто волонтерки, яка везла допомогу в прифронтове село

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Окупанти атакували авто волонтерки, яка везла допомогу в прифронтове село
Авто волонтерки Тетяни Ахтеменко після атаки російського БпЛА
фото з відкритих джерел

В Антонівському старостинському окрузі проживають ще близько півтори тисячі людей

Російська армія атакувала автомобіль волонтерки Тетяни Ахтеменко під час доставки гуманітарної допомоги, повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко 15 лютого. За його даними, жінка доставляла гуманітарну допомогу до Антонівського старостату: «За нашою інформацією, в Антонівському старостинському окрузі проживають ще близько півтори тисячі людей. Але, як бачимо, візити туди стають все небезпечнішими».

Мрочко закликав жителів небезпечних зон Херсонської громади евакуюватися.

Як розповіла Тетяна Ахтеменко «Суспільне Херсон», автомобіль зазнав удару дроном-камікадзе, коли вона в’їхала до Антонівки. Волонтерка везла продукти для місцевих.

Із Антонівки Тетяну, її супутника та трьох місцевих жителів, яких вона мала вивезти, евакуювала поліція. Волонтерка розповіла, що не була поранена й почувається нормально, але її машина пошкоджена.

За даними обласної влади, напередодні на Херсонщині внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще десятеро зазнали поранень.

Раніше у передмісті Херсона, Антонівці, вранці 5 лютого під час повторної атаки російськими безпілотниками зазнали поранень троє поліцейських, які евакуювали постраждалих.

Нагадаємо, російські війська у неділю вдень скинули КАБ на житлову забудову в центральній частині Херсона, постраждали двоє жінок, одна з них перебуває в тяжкому стані. Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. За словами Проскудіна, до лікарні у середньому стані тяжкості доставили 40-річну жінку. Вона дістала вибухову травму, контузію та уламкові поранення спини. Ще одну потерпілу – 46-річну херсонку – дістали з-під завалів зруйнованого будинку. У неї – вибухова травма, контузія та поранення черева. Наразі жінка перебуває у медзакладі у тяжкому стані.

6 січня російський безпілотник вдарив по маршрутці у Херсоні. За попередніми даними, одна людина загинула, ще девʼять – отримали поранення. 

До слова, Росія регулярно влаштовує «сафарі» на Херсонщині, скидаючи вибухівку на цивільних людей та громадський транспорт. Так, 2 січня у Херсоні під ворожий обстріл потрапила маршрутка, поранення отримали п'ять осіб. За даними слідства, близько 10:45 російські військові атакували Корабельний район Херсона, застосувавши артилерію. Першого січня у Херсоні внаслідок ворожого обстрілу Дніпровського району загинув цивільний. Згодом очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко поінформував, що загинув 23-річний волонтер, який постійно допомагав у відновленні громади.

Окрім того, внаслідок російської атаки на Херсон пошкоджено литовське почесне консульство. Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис унаголосив, що такій жорстокості та руйнуванню має бути покладено край. Він додав, що партнери повинні надати Україні більше засобів протиповітряної оборони та інших можливостей, необхідних для перемоги над країною-агресоркою.

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