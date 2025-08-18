Пожежа знищила секцію електровоза вантажного потяга на Рівненщині (фото)

До гасіння вогню було залучено три одиниці техніки та 19 рятувальників

Пожежу на залізничному перегоні поблизу села Михайлівка Крупецької територіальної громади Дубенського району сталася вночі неділі, 17 серпня, пише «Главком» з посиланням на ДСНС у Рівненській області.

На місці виклику вогнеборці встановили, що пожежа виникла в електровозі вантажного потяга та одразу ж подали вогнегасні речовини на ліквідацію пожежі.

Вогонь знищив одну із секцій електровоза, але рятувальникам, як наголошується, вдалося запобігти поширенню вогню на 2-гу секцію електровоза і, як результат, мінімізувати негативні наслідки.

Жертв та постраждалих немає. Причини виникнення пожежі та розмір завданих збитків встановлюються.

До гасіння було залучено три одиниці пожежної техніки та 19 рятувальників.

