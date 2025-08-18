Головна Країна Події в Україні
Пожежа знищила секцію електровоза вантажного потяга на Рівненщині (фото)

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
Пожежа знищила секцію електровоза вантажного потяга на Рівненщині (фото)
Частина рухомого складу була знищена вогнем
фото з відкритих джерел

До гасіння вогню було залучено три одиниці техніки та 19 рятувальників

Пожежу на залізничному перегоні поблизу села Михайлівка Крупецької територіальної громади Дубенського району сталася вночі неділі, 17 серпня, пише «Главком» з посиланням на ДСНС у Рівненській області.

На місці виклику вогнеборці встановили, що пожежа виникла в електровозі вантажного потяга та одразу ж подали вогнегасні речовини на ліквідацію пожежі. 

Пожежа знищила секцію електровоза вантажного потяга на Рівненщині (фото) фото 1

Вогонь знищив одну із секцій електровоза, але рятувальникам, як наголошується, вдалося запобігти поширенню вогню на 2-гу секцію електровоза і, як результат, мінімізувати негативні наслідки.

Жертв та постраждалих немає. Причини виникнення пожежі та розмір завданих збитків встановлюються.

Пожежа знищила секцію електровоза вантажного потяга на Рівненщині (фото) фото 2

До гасіння було залучено три одиниці пожежної техніки та 19 рятувальників.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці затримали працівника підрозділу «Локомотивне депо Мукачево» регіональної філії «Львівська залізниця», який за гроші «підвозив» ухилянтів в кабіні машиніста тепловоза до державного кордону.

«Главком» писав, що машиніст потягу і його помічник, які в'їхали з України до Польщі на вантажному поїзді в Дорогуську Люблінського воєводства, були у нетверезому стані. Українців оштрафували та зобов'язали залишити територію Польщі, із забороною повторного в'їзду на територію країни та шенгенської зони на п'ять років.

Теги: пожежа ДСНС Укрзалізниця Рівне

