Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Кривий Ріг: російський дрон влучив у п’ятиповерхівку, є постраждалий

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Кривий Ріг: російський дрон влучив у п’ятиповерхівку, є постраждалий
Ударний дрон типу «шахед» влучив у п’ятиповерховий житловий будинок
скриншот з відео

На місці влучання розгортають штаб допомоги для мешканців

У Кривому Розі російський ударний дрон типу «шахед» влучив у п’ятиповерховий житловий будинок. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, пише «Главком».

За попередньою інформацією, постраждала одна людина. Вона отримала легкі ушкодження.

У будівлі зафіксовані пошкодження конструктивних елементів та значна кількість вибитих вікон.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

На місці розгортають штаб допомоги для мешканців. Найближчим часом до будинку доставлять необхідні будівельні матеріали для першочергових робіт.

Нагадаємо, 16 лютого російські терористи завдали ракетного удару балістичними ракетами по Кривому Рогу. Ціллю ворога стала інфраструктура міста. 

Читайте також:

Теги: Кривий Ріг обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дарницька ТЕЦ забезпечує теплом і гарячою водою понад тисячу будинків у Дарницькому та Дніпровському районах Києва
Що відбувається на Дарницькій ТЕЦ після найважчої атаки РФ: енергетики пояснили
13 лютого, 18:33
Уламки дрона на підлозі квартири
Двигун дрона пробив стіну і опинився посеред квартири у Києві (фото)
12 лютого, 08:36
Внаслідок удару виникла пожежа на площі близько 60 квадратних метрів
Харківщина: РФ вбила трьох маленьких дітей та їхнього батька (фото)
11 лютого, 03:41
На Вінниччині пошкоджено навчальний заклад
Ворог понівечив навчальний заклад на Вінниччині (фото)
7 лютого, 09:58
В одному з будинків удар припав на сьомий поверх
Окупанти вдарили по Сумах: виникла пожежа у багатоповерхівці
3 лютого, 04:57
Удари по енергетиці України розглядаються Кремлем як ключовий інструмент тиску
Напередодні сильних морозів закінчилося енергетичне перемир’я: як розгорталися події
1 лютого, 00:22
Російські війська вдарили по об’єкті інфраструктури в Золочівському районі
У Бродах понад добу тримається задимленість після атаки РФ
28 сiчня, 11:26
За словами журналіста, вибух у будинку стався близько другої години ночі
Воєнний кореспондент виніс чотирирічну дівчинку з палаючого будинку у Білогородці
28 сiчня, 11:25
Через ворожий удар пошкоджено об’єкти виробничої та залізничної інфраструктури
Одещина: росіяни атакували порт «Південний»
28 сiчня, 10:36

Події в Україні

У Харкові через обстріл РФ є руйнування, перебито газопровід, виникли пожежі
У Харкові через обстріл РФ є руйнування, перебито газопровід, виникли пожежі
Росіяни атакували Запоріжжя: пошкоджено будинки та торгові центри
Росіяни атакували Запоріжжя: пошкоджено будинки та торгові центри
У Харкові прогриміли вибухи: місто під атакою БпЛА та ракет
У Харкові прогриміли вибухи: місто під атакою БпЛА та ракет
Кривий Ріг: російський дрон влучив у п’ятиповерхівку, є постраждалий
Кривий Ріг: російський дрон влучив у п’ятиповерхівку, є постраждалий
Російський дрон на оптоволокні вперше долетів до Харкова
Російський дрон на оптоволокні вперше долетів до Харкова
Лінія фронту станом на 25 лютого 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 25 лютого 2026. Зведення Генштабу

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua