Кривий Ріг: російський дрон влучив у п’ятиповерхівку, є постраждалий

На місці влучання розгортають штаб допомоги для мешканців

У Кривому Розі російський ударний дрон типу «шахед» влучив у п’ятиповерховий житловий будинок. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, пише «Главком».

За попередньою інформацією, постраждала одна людина. Вона отримала легкі ушкодження.

У будівлі зафіксовані пошкодження конструктивних елементів та значна кількість вибитих вікон.

На місці розгортають штаб допомоги для мешканців. Найближчим часом до будинку доставлять необхідні будівельні матеріали для першочергових робіт.

Нагадаємо, 16 лютого російські терористи завдали ракетного удару балістичними ракетами по Кривому Рогу. Ціллю ворога стала інфраструктура міста.