Росіяни масовано атакують Харківщину: виникли пожежі

Іванна Гончар
Іванна Гончар
У Чугуєві виникли пожежі після влучань
Екстрені служби залучені до ліквідації наслідків

Увечері 10 жовтня російські окупанти завдали масованого удару по Харківщині. Як стало відомо, під ударом росіян опинився Чугуїв. Про це повідомляються місцеві пабліки, а також атаку підтвердила міський голова Галина Мінаєва, пише «Главком».

Повідомляється, що у місті пролунали численні вибухи. Місцеві зазначили, що зафіксовано десятки влучань. Також вказано, що на кількох локаціях після російського обстрілу виникли пожежі.

«Дорогі чугуївці, місто під масованою атакою ворожої зброї. Є загоряння на місці влучань. Усі необхідні служби готові до відповідної роботи з ліквідації наслідків», – написала міський голова.

Про постраждалих наразі не повідомлялось.

Нагадаємо, у Харківській області російські війська продовжують застосовувати тактику ударів по цивільних автомобілях. У результаті двох атак безпілотників 5 жовтня загинули двоє людей, ще одна жінка отримала поранення.

Як повідомлялося, у ніч на 10 жовтня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Удар припав на річницю перших обстрілів енергосистеми, які окупанти розпочали у 2022 році. За словами президента Володимира Зеленського, уночі Російська Федерація атакувала українську енергосистему понад 450 дронами і більше ніж трьома десятками ракет.

