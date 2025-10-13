Головна Країна Події в Україні
Ворог атакував Харків: пошкоджено житлові будівлі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Дрони атакували Харків
фото з відкритих джерел

Уточнення наслідків триває

Увечері 12 жовтня російські окупанти вдарили по Харкову. Під обстрілом опинився Шевченківський район. За словами міського голови Ігоря Терехова, вибухи сталися поблизу житлової забудови, передає «Главком».

Перші повідомлення про «прильоти» з’явилися близько 21:30, згодом було підтверджено ще два удари. Наразі зафіксовано вибиті вікна у двох двоповерхових будинках, а також у кількох приватних оселях.

Наразі інформація про постраждалих не надходила. Уточнення наслідків триває.

Нагадаємо, у ніч на 7 жовтня російська окупаційна армія атакувала Харків безпілотниками. Під ударом перебував Індустріальний район Харкова. На місці влучання виникла пожежа. 

Як відомо, в Україні триває 1328-й день повномасштабної війни.

Противник завдав 60 авіаційних ударів, скинувши 140 керованих авіабомб, залучив для ураження 2 104 дрони-камікадзе та здійснив 3 054 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

12 жовтня станом на 22:00 відбулося 123 бойові зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Теги: Харків обстріл

