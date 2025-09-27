Головна Одеса Новини
Росія атакувала залізничну інфраструктуру Одещини

Усі пасажирські поїзди під час атаки зупинили на безпечній відстані від місць ударів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Ворог з середини літа активізував удари по залізничній інфраструктурі України

Уночі 27 вересня окупаційна армія атакувала Одеську область дронами. Унаслідок терористичної атаки пошкоджено залізничну інфраструктуру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

Зазначається, що постраждалих унаслідок атаки немає. Усі пасажирські поїзди були зупинені на безпечній відстані від місць ударів. За даними «Укрзалізниці», рух поїздів уже відновлено, наразі фахівці працюють над тим, аби скоротити відставання від графіка.

Нагадаємо, Російська Федерація з середини літа активізувала удари по залізничній інфраструктурі України, атакуючи її в середньому шістьма-сімома «Шахедами» майже щоночі. Атаки, які вразили десятки підстанцій, пов'язані з різким збільшенням кількості безпілотників дальньої дії, які виробляє російський військово-промисловий комплекс. 

Атаки не мають конкретного фокуса на військових вантажах. Як зазначив голова правління «Укрзалізниці», росіяни діють систематично, виводячи з ладу одну підстанцію за іншою або ключові залізничні вузли, щоб зупинити пасажирські поїзди. «Їхня перша мета – посіяти паніку серед пасажирів, їхня друга мета – завдати удару по економіці в цілому», – каже голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.

Як повідомлялося, у ніч на 27 вересня російська окупаційна армія атакувала Вінниччину безпілотниками. Ворог влучив у критичну інфраструктуру.

Також російська терористична армія атакувала Запоріжжя безпілотниками. Через атаку в місті без світла залишилось майже 9 тис. абонентів.

