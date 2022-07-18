На Вінниччині сьогодні прощання з хлопчиком, що став жертвою російського теракту

Вінниччина прощається з загиблими під час ракетного обстрілу

Сьогодні поховають восьмирічного Кирила, що загинув у результаті російського теракту

У понеділок, 18 липня, на Вінниччині відбудуться чергові прощання із загиблими під час російського ракетного удару 14 липня. Сьогодні будуть ховати 8-річного Кирила, який разом з рідними втік із окупованого Херсону і загинув на центральній площі.

У неділю, 17 липня, у Вінниці відбулось прощання з чотирирічною Лізою Дмитрієвою, яка миттєво загинула внаслідок ракетного удару окупантів по місту.

Церемонія прощання пройшла у Спасо-Преображенському кафедральному соборі. До собору прийшли кілька десятків містян з квітами та іграшками.

Поховали дівчинку на міському кладовищі у Сабарові.

А з 7-річним Максимом та його мамою Вікторією прощалися у селі Мала Мочулка. Того дня родина поїхала до медичного центру за 170 кілометрів від дому. Це мав бути візит до стоматолога, але замість цього потрапили під ракетний удар – мама і син загинули одразу. Вікторію опізнали лише за кілька днів. В останню путь загиблих проводжали чи не всі жителі села.

Медичний центр, в який влучила ракета перетворився на згарище. 17 липня близькі прощалися з двома працівницями закладу - Катериною Гулою та Тетяною Харченко, які вийшли того дня на роботу допомагати людям. Ще двоє їхніх колег у лікарні.

У критичному стані і 8-річний Роман. Хлопця гелікоптером доправили до львівського опікового центру. Його мама Галина Олексів через удар росіян загинула одразу.

Усього атака рашистів на місто забрала життя 24 осіб.

Відомо, що російські ракети влучили в будівлю з офісними приміщеннями в одному з центральних і людних у цей час районів Вінниці. Від ударів постраждали також розташовані неподалік житлові будинки.

У лікарнях Вінниці на сьогодні перебуває 67 потерпілих унаслідок ракетного обстрілу, у тому числі діти. 14 людей – у тяжкому стані, 4 – у критичному.

Читайте також: