Росія поцілила в обʼєкти «Нафтогазу» на Полтавщині

Профільні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки на об'єктах «Нафтогазу»

Голова правління компанії заявив про руйнування обладнання

У ніч на 8 лютого РФ атакувала дронами об’єкти «Нафтогазу» на Полтавщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву голови правління компанії Сергія Корецького у Facebook.

«Є влучання. Активи та обладнання зазнали руйнувань. Постраждалих немає», – написав Корецький.

За його словами, усі профільні служби працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків атаки.

Корецький нагадав, що це вже 19 атака на об’єкти «Нафтогазу» з початку року.

Нагадаємо, зранку неділі, 8 лютого, російські «шахеди» намагалися атакувати обʼєкти критичної інфраструктури у Львівській області.

До слова, у ніч на неділю, 8 лютого, Росія атакувала Одесу ударними безпілотниками. Унаслідок удару виникла пожежа на промисловому підприємстві.

Крім того, в ніч на 8 лютого російські окупанти атакували один із мікрорайонів Чугуєва, що на Харківщині. Для чергового удару по мирному місту ворог застосував ударний безпілотник.