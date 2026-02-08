Росія поцілила в обʼєкти «Нафтогазу» на Полтавщині
Голова правління компанії заявив про руйнування обладнання
У ніч на 8 лютого РФ атакувала дронами об’єкти «Нафтогазу» на Полтавщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву голови правління компанії Сергія Корецького у Facebook.
«Є влучання. Активи та обладнання зазнали руйнувань. Постраждалих немає», – написав Корецький.
За його словами, усі профільні служби працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків атаки.
Корецький нагадав, що це вже 19 атака на об’єкти «Нафтогазу» з початку року.
Нагадаємо, зранку неділі, 8 лютого, російські «шахеди» намагалися атакувати обʼєкти критичної інфраструктури у Львівській області.
До слова, у ніч на неділю, 8 лютого, Росія атакувала Одесу ударними безпілотниками. Унаслідок удару виникла пожежа на промисловому підприємстві.
Крім того, в ніч на 8 лютого російські окупанти атакували один із мікрорайонів Чугуєва, що на Харківщині. Для чергового удару по мирному місту ворог застосував ударний безпілотник.
