Оператор газотранспортної системи отримав тимчасову очільницю

До призначення Бойко обіймала посаду заступниці керівника компанії

Наглядова рада ТОВ «Оператор ГТС України» призначила тимчасовою виконувачкою обов'язків гендиректора компанії Наталію Бойко. Вона має понад 15 років професійного досвіду в енергетичній галузі. Пре це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Рішення про призначення Бойко було ухвалено членами наглядової ради ще 7 лютого. До призначення Бойко обіймала посаду заступниці очільника компанії. Таким чином зараз до складу дирекції товариства входять: Наталія Бойко, Владислав Медведєв, Борис Любич, Катерина Коваленко та Олександр Тимофєєв.

З початку квітня 2025 року компанію тимчасово очолював Владислав Медведєв, якого наглядова рада обрала у зв'язку поданням заяви про дострокове припинення повноважень тодішнім гендиректором Дмитром Липпою.

Варто зазначити, що у 2019 році Наталія Бойко балотувалася до Верховної Ради IX скликання від партії «Європейська Солідарність» (№24 у списку), однак згодом відмовилася від депутатського мандата. З осені того ж року вона представляла Кабмін у наглядовій раді НАК «Нафтогаз України».

З лютого 2017 до осені 2019 року Бойко обіймала посаду заступниці міністра енергетики та вугільної промисловості з питань європейської інтеграції, а також була членкинею бюро Комітету зі сталої енергетики ООН. У 2015 році працювала радницею в Адміністрації президента та координувала проєкти енергетичної реформи.

Також Бойко працювала консультанткою та координаторкою проєктів для міжнародних газовидобувних компаній і фінансових інституцій у компанії Environmental Resources Management у Німеччині, спеціалізуючись на питаннях екології, правового регулювання та безпеки праці.

До слова, наприкінці 2025 року Національна поліція та Офіс генерального прокурора викрили схему нецільового використання профспілкових коштів. За даними слідства, понад 14,5 млн грн, які мали піти на потреби працівників газотранспортної системи, були розтрачені керівниками профспілкових організацій.

Правоохоронці стверджували, що упродовж 2023-2025 років керівники профспілкових організацій «Оператора ГТС України» створили механізм, який дозволяв витрачати кошти, передбачені колективним договором, на власний розсуд.