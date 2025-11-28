Ракетний удар по Тернополю 19 листопада: кількість загиблих зросла

Унаслідок ворожої атаки загинуло 35 людей

За допомогою ДНК-експертизи правоохоронці встановили особу ще одного загиблого внаслідок ракетного удару по Тернополю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Тернопільської області.

Як повідомляється, ідентифікований загиблий – це 73-річний чоловік, який мешкав на вулиці Стуса. Раніше він вважався зниклим безвісти після російської атаки по місту.

Загальна кількість загиблих внаслідок ворожої атаки у Тернополі зросла до 35 осіб, серед яких семеро дітей. Безвісти зниклими вважаються п'ятеро осіб, одна з них – дитина.

Нагадаємо, Російська Федерація атакувала ракетами Тернопіль 19 листопада. Внаслідок чого загинуло багато людей. 22 листопада у місті було завершено пошуково-рятувальні роботи після влучання російської ракети у багатоквартирний будинок.

До слова, у Тернополі, на стіні будинку, зруйнованого російською ракетою, художник Андрій Єрмоленко створив мурал, присвячений дітям, загиблим унаслідок російських атак. На стінописі зображена маленька дівчинка, яка захищає свої іграшки від ракети.