Окупанти обстріляли Пологівський район: загинуло подружжя

РФ атакувала КАБами село Омельник

Російська терористична армія обстріляла Пологівський район у Запорізькій області. Внаслідок чого загинули люди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

«Росіяни атакували КАБами село Омельник. Зруйновані будинки. В одному з них загинуло подружжя – 64-річні чоловік та жінка», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 31 серпня російська окупаційна армія обстріляла центр Херсона. Під ударами опинився один з медзакладів міста. Внаслідок обстрілу поранення дістав 54-річний чоловік. Він отримав уламкове поранення живота.

До слова, російський військовий з автоматичної зброї вбив цивільного в Новоекономічному на Донеччині. Прокуратура розпочала розслідування чергового воєнного злочину.

За даними слідства, 28 серпня 2025 року в селищі Новоекономічне Покровського району окупант сховався за гаражем приватного домоволодіння. Побачивши на подвір’ї чоловіка, він здійснив прицільний постріл та вбив цивільного з автоматичної зброї.